Автомобили Peugeot Partner и Citroen Berlingo покинули российский рынок

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Автомобили Peugeot Partner и Citroen Berlingo покинули российский рынок

Рынок коммерческих автомобилей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы
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Группа PSA завершила продажи в России коммерческих моделей Peugeot Partner и Citroen Berlingo.
Между тем осенью прошлого года у европейских дилеров появились Citroen Partner и Peugeot Berlingo нового поколения. Однако, как сообщили сайту Wroom.ru в российском представительстве компании PSA, на наш рынок эти автомобили поставлять не планируется.

Напомним, «родственные» модели Peugeot Partner и Citroen Berlingo, дебютировавшие в 2008 году, отличались между собой только деталями оформления и эмблемами. Автомобили предлагались как в пассажирском варианте, так и в грузовом исполнении с кузовом фургон.

На машины для российского рынка ставили бензиновые и дизельные двигатели объемом 1,6 литра в сочетании с механической коробкой передач. Версии с роботизированной коробкой исчезли из российских автосалонов еще три года назад.

Фургон стоил от 1,2 млн рублей, пассажирский минивэн – от 1,4 млн рублей, но последние экземпляры автомобилей продавались со скидками. В последние годы эти модели двух марок суммарно находили примерно по тысяче покупателей в год. Результат прошлого года: 480 «Партнеров» и 414 «Берлинго».

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

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