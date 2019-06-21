Porsche отзывает в России более 300 спортакров

Компания «Порше Руссланд» объявила об отзыве 319 автомобилей Porsche 718 Boxster / 718 Cayman, реализованных с июля 2016-го по январь 2019 года. Причиной отзыва является то, что из-за недостаточного соединения отдельных элементов передней части кузова в зоне багажного отделения, требования, предъявляемые нормативными актами, могут оказаться не соблюдены в случае фронтального столкновения, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будут доработаны нижняя продольная балка и поперечина в багажном отделении для стабилизации структуры кузова. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в январе нынешнего года компания «Порше Руссланд» объявила об отзыве 1236 автомобилей Porsche Panamera, включая 1154 машины, реализованных с 15 ноября 2016-го по 17 декабря 2018 года, и 82 не реализованных автомобиля. Причиной отзыва стала существующая вероятность того, что из-за ошибки в программном обеспечении функция усиления рулевого управления может оказаться недоступной на непродолжительное время. В этом случае для вращения рулевого колеса потребуется прилагать повышенное усилие. Функциональность усилителя рулевого управления полностью восстанавливается после выключения и последующего включения зажигания. На автомобилях должно быть произведено перепрограмирование блока управления электроусилителя руля.