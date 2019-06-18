Audi отзывает в России более 1,3 тысячи автомобилей

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 1325 автомобилей Audi А3, А4 и А5, реализованных с 2016-го по 2019 год. Причиной отзыва является то, что из-за управляющих настроек фонари заднего хода включаются только примерно через 5 секунд после пуска двигателя. На автомобилях будет выполнена кодировка блока управления бортовой сети, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Кроме того, отзыву подлежат 2 автомобиля Audi А4 и А5, реализованных в период с 2017-го по 2019 год. Причиной отзыва автомобилей является то, что в некоторых случаях устанавливалось поворотное тягово-сцепное устройство с дефектным механизмом фиксации в поворотном модуле. Это может привести к тому, что тягово-сцепное устройство при выдвигании не фиксируется, и нельзя полностью исключить, что корректно выдвинутое, на первый взгляд, тягово-сцепное устройство в процессе эксплуатации может опуститься. На автомобилях будет выполнена проверка поворотного модуля тягово-сцепного устройства. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в мае компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 486 кроссоверов Audi Q5, реализованных с 2018-го по 2019 год. Причиной отзыва стало то, что в отдельных случаях главный тормозной цилиндр может не соответствовать спецификациям. Вследствие этого со временем возможно возникновение неисправности главного тормозного цилиндра. В отдельных случаях и при длительном непринятии мер возможен отказ работы системы. Работоспособность электронного стояночного тормоза (ЕРВ) и его функции аварийного торможения сохраняются. На автомобилях должна быть проведена проверка главного тормозного цилиндра и, при необходимости, его замена.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры Audi реализовали 5988 автомобилей, что на 2% меньше по сравнению с прошлым годом.

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