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Более 800 автомобилей Fiat, Jeep и Chrysler попали под отзыв в России

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Рынок автосервиса в России

24.12.18

PDF, 84 стр.

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Компания «ЭфСиЭй Рус» 26 февраля объявила об отзыве 802 автомобилей Fiat, Jeep и Chrysler. Так, отзыву подлежит 1 автомобиль Fiat Ducato, реализованный в январе 2019 года. Причиной отзыва транспортного средства является возможное соприкосновение между трубопроводами подачи и возврата топлива. На автомобиле будет произведена установка в правильное положение трубопроводов для предотвращения их соприкосновения, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Также отзыву подлежит 58 автомобилей Chrysler Pacifica, реализованных с июля 2017 года. Причиной отзыва является доступ к механизму аварийной разблокировки АКП, который может осуществляться путем снятия кнопки (заглушки) без использования отвертки или подобных инструментов. Если эта кнопка (заглушка) случайно вытягивается наружу, автомобиль может без предупреждения неожиданно начать движение. На автомобилях будет произведена замена заглушки, которая не открывается без использования отвертки или аналогичного инструмента.

Кроме того, отзыву подлежит 743 автомобиля Jeep Wrangler, реализованных с апреля 2010 года. Причиной отзыва является газогенератор фронтальной подушки безопасности переднего пассажира, который может разрушиться из-за избыточного внутреннего давления при обычном срабатывании подушек безопасности. Возникновение данной неисправности наиболее вероятно на автомобилях, долгое время находившихся в условиях высокой влажности. На автомобилях будет произведена замена газогенератора подушки безопасности переднего пассажира. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

, источник: www.autostat.ru

Теги: отзыв chrysler chrysler pacifica fiat fiat ducato jeep jeep wrangler

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