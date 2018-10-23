Представлен предсерийный экземпляр битопливного LADA Largus

Группа компаний «АТС» представила битопливную версию универсала LADA Largus, которую можно заправлять и метаном, и бензином. На форуме «TAXI 2018. Трансформация» в Сочи был показан предсерийный экземпляр, фактически повторяющий тот вариант, который стартует в серийном производстве в 2019 году, сообщает пресс-служба ГК «АТС».

Производство двутопливного LADA Largus будет налажено на производственных мощностях ГК «АТС», в тольяттинском технопарке «Жигулевская долина», где сейчас выпускается LADA Vesta CNG. Метановый «Ларгус» будет оснащаться 106-сильным мотором и механической трансмиссией. О количестве комплектаций будет объявлено непосредственно на старте продаж.

Напомним, ранее Группа компаний «АТС» представила также экспериментальный автомобиль LADA Largus, который использует три вида топлива (бензин, метан и пропан). Бензиновый бак сохранил конструктивное размещение, баллон с пропаном расположен на месте запасного колеса, а баллон с метаном у передней стенки фургона – именно в таком варианте кузова создан трехтопливный LADA Largus. Максимальное расстояние, которое может проходить автомобиль без дозаправки – 1300 км.