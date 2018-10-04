 АВТОСТАТ | Новый BMW 3 серии будет выпускаться на «Автоторе»

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03.10.18 Прочитали 930 раз

Новый BMW 3 серии будет выпускаться на «Автоторе»

Новый BMW 3 серии будет выпускаться на «Автоторе»

Группа BMW планирует организовать выпуск нового поколения автомобилей BMW 3-й серии на мощностях завода «Автотор» в Калининградской области, сообщил RNS руководитель группы BMW в России Штефан Тойхерт.

«Мы начнем продажи нового поколения BMW 3-й серии в марте следующего года, уже сейчас есть в планах начать производство в Калининграде (на мощностях "Автотора") и можно ожидать очень привлекательного набора опций и цены для этих автомобилей на российском рынке», – сказал он. При этом топ-менеджер уточнил, что «дата начала производства в России в настоящее время не определена».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания BMW на Парижском автосалоне представила новый BMW 3 серии Седан, начало продаж которого запланировано на 9 марта 2019 года. В России со старта продаж будет доступно три варианта модели – BMW 330i, BMW 320d и BMW 320d xDrive. Все версии стандартно оснащаются пакетом M Sport, опционально будет доступен Luxury Line. Российским клиентам уже в стандартной комплектации предлагаются светодиодные противотуманные фары, кожаное спортивное рулевое колесо М, подвеска M Sport и тормозная система M Sport. Дифференциал M Sport опционально доступен для BMW 330i в сочетании со спортивной подвеской M или адаптивной подвеской M.

Между тем BMW рассчитывает на подписание специального инвестиционного контракта (СПИК) для создания нового предприятия по выпуску легковых автомобилей в России до конца 2018 года, сообщил RNS Штефан Тойхерт, не став раскрывать детали контракта до момента подписания. «Мы пытаемся найти компромисс в позиции двух сторон (BMW и Минпромторга). Мы не может начать строительство завода до подписания контракта», – отметил топ-менеджер. Он напомнил, что в настоящее время 60-70% всех автомобилей, которые группа продает в России, собираются на мощностях «Автотора». Некоторые модели автопроизводитель поставляет с заводов в других странах, в том числе в Германии и США. Ранее сообщалось, что завод по производству автомобилей BMW полного цикла может быть построен в рамках создаваемого «Автотором» автомобильного кластера в Калининградской области.

Группа BMW в конце 2017 года зарегистрировала компанию «БМВ Русланд Аутомотив» в рамках развития производства в России. Также сообщалось, что новое предприятие BMW в Калининградской области может начать работу после 2019 года. BMW не раскрывает возможные мощности нового предприятия в России. Инвестиции в новый завод могут составить 150-200 млн евро.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автотор производство премиум-марки bmw bmw 3 серии гран туризмо

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