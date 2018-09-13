KIA представила новое поколение модели Ceed GT и новый ProCeed

Компания KIA раскрыла подробности о новом поколении спортивной версии пятидверного хэтчбека Ceed. Также состоялся предпремьерный показ новой модели ProCeed, имеющей кузов “shooting brake”. Ей отведена флагманская роль в семействе моделей Ceed. Официальная мировая премьера обеих моделей состоится на Парижском автосалоне в начале октября, сообщает пресс-служба KIA. Как отмечается, обе представленные новые модели ориентированы на европейский рынок, где они появятся в начале 2019 года. На данный момент пока рано говорить о выводе данных моделей на российский рынок.

Новый ProCeed будет предлагаться только в версиях GT и GT Line. В профиль новый флагман семейства практически полностью повторяет Proceed Concept – вплоть до хромированного «плавника акулы» стойки кузова. Длина ProCeed даже больше универсала Ceed Sportswagon (на 5 мм, 4605 мм), увеличен до 885 мм передний свес. При этом высота новинки составляет всего 1422 мм – на 43 мм ниже Ceed SW. Общими с Ceed остались только капот и передние крылья, все остальные кузовные панели – оригинальные. Уникален дизайн переднего бампера. Название модели написано крупными буквами по центру двери багажного отсека, а за счет того, что фонари практически полностью протянулись по ширине этой двери – формируется оригинальная световая подпись.

Несмотря на такую стилистику, напоминающую очертания купе, объем багажника нового ProCeed составляет 594 л, что на 50% больше, чем у пятидверного хэтчбека Ceed третьего поколения. Отсутствие заднего борта багажника облегчает погрузку и выгрузку тяжелых предметов. Сиденья второго ряда имеют такую же пропорцию складывания, как и у универсала Ceed SW – 40:20:40, причем для их дистанционного складывания можно использовать рычажок в багажнике. Опционально доступен электропривод двери багажника с интеллектуальной системой открывания.

Линейка двигателей включает в себя 1,6 T-GDi для версии GT и несколько вариантов «европейских» двигателей KIA – для версий GT Line. Для ProCeed доступны два варианта трансмиссии: 6-ступенчатая механическая и 7-ступенчатый преселективный робот с двумя сцепления для двигателя 1,4 T-GDi.

ProCeed даже в начальной версии имеет полностью независимую подвеску (спереди стойки Макферсон, сзади – многорычажную). Предусмотрено две размерности колес – 17 или 18 дюймов, версии ProCeed GT оснащаются колесами 18”.

Помимо черного потолка салона, интерьер отличается от Ceed металлическими вставками панелей дверей. Уже в базе устанавливается руль с ободом усеченной формы. Предусмотренонесколько вариантов сидений, в том числе спортивные, с вышивкой GT и замшевой отделкой с красной прострочкой. Для GT Line предлагаютсясиденья в стиле GT – с такой же развитой поддержкой, но кожаной отделкой с серой прострочкой.

KIA Ceed GT приходит на смену модели, представленной в 2013 году и ставшей первым «горячим хэтчбеком» под маркой KIA. Новый Ceed GT получил мощный двигатель 1,6 T-GDI с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом. Мощность двигателя составляет 204 л.с. при 6000 об/мин, а максимальный крутящий момент 265 Н*м доступен в диапазоне от 1500 до 4500 об/мин. Автомобиль будет доступен с 6-ступенчатой механической коробкой передач, однако впервые предлагается и 7-ступенчатая преселективная трансмиссия с двумя сцеплениями (7DCT) собственной разработки.

Новый Ceed GT имеет адаптированную геометрию и настройки подвески отличные от «гражданских» версий. Дорожный просвет уменьшен на 5 мм относительно «обычных» Ceed, за счет чего ниже стал центр тяжести. Применены более жесткие пружины, что позволило добиться улучшения управляемости и снижения кренов. Более мягкие стабилизаторы поперечной устойчивости обеспечивают лучшее сохранение пятна контакта шины, находящейся на внутренней траектории, с поверхностью дороги при прохождении поворотов с высокой перегрузкой.

В стандартное оснащение заряженного хэтчбека входит система курсовой устойчивости (ESC), электронная система стабилизации (VSM) и ассистент перераспределения крутящего момента, который подтормаживает колеса для удержания автомобиля на заданной траектории. Увеличена размерность тормозов: передние диски на 32 мм больше в диаметре (320 мм) и на 3 мм толще (28 мм) по сравнению с другими версиями Ceed. За счет измененного передаточного отношения рулевого механизма (12,7:1), руль стал «короче»: от упора до упора необходимо 2,44 оборота (на 17% меньше, чем у первого поколения Ceed GT). В случае комплектации автомобиля трансмиссией 7DCT, он оснащается системой Drive Mode Select. Эта система настроена так, что в спортивном режиме дольше удерживает трансмиссию на передаче, давая двигателю раскрутиться до максимальных оборотов.

Новый Ceed GT комплектуется 18-дюймовыми колесами. Оригинальный внешний вид имеют бамперы, причем в задний интегрирован функциональный диффузор. На задней кромке крыши устанавливается спойлер. Дополнительные акценты создают темный хром вокруг решетки радиатора (сама решетка имеет красные акцентные штрихи) и логотипы GT. Рамки дверных стекол имеют хромовое покрытие, а развитые накладки порогов выполнены черными, с красными вставками. В красный цвет окрашены тормозные суппорты. Клиентам будет предложено 8 вариантов цвета кузова.

В салоне отделка потолка имеет черный цвет. Среди других отличий интерьера Ceed GT от базового Ceed – обод руля усеченной формы, логотип GT на руле, алюминиевые накладки на педали. Версии с трансмиссией 7DCT оснащаются подрулевыми переключателями передач. Эксклюзивно для этой модели разработаны новые спортивные сиденья. Объем багажника сохранил тот же объем, а задние сиденья можно сложить в пропорции 60:40.