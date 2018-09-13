Кортежи первых лиц освободили от обязательной установки ГЛОНАСС

Правительство РФ разрешило не оснащать кортежи первых лиц и официальных гостей государства аппаратурой ГЛОНАСС/GPS. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как пишет агентство "ТАСС", с 15 апреля 2018 года владельцы транспортных средств для перевозки пассажиров и опасных грузов обязаны оснащать их аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS. Однако постановлением правительства РФ транспортные средства управделами президента РФ, а также транспортные средства, используемые для обеспечения визитов глав иностранных государств и их правительств и делегаций, а также руководителей международных организаций, парламентских делегаций и некоторых других, освобождены от этого требования.

Ранее о недопустимости использования транспортных средств, оборудованных аппаратурой спутниковой навигации, в составах кортежей заявляла Федеральная служба охраны РФ.

Кроме того, в настоящее время Минтранс предлагает в целом приостановить действие правил, обязывающих устанавливать аппаратуру ГЛОНАСС/GPS на автотранспорт для перевозок пассажиров до 1 июля 2019 года, ссылаясь на нехватку на рынке прошедшей сертификацию аппаратуры.