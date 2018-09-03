Автомобили Jaguar стали доступны в каршеринг-сервисе МАТРЕШCar

Компания Jaguar Land Rover начала сотрудничество с каршеринг-сервисом МАТРЕШCar. С 1 сентября 2018 года пользователям стал доступен компактный спортивный седан Jaguar XE. Данная сделка профинансирована компанией Major Лизинг, которая является официальным партнером Jaguar Land Rover Financial Services, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия.

Как отмечается, партнерство с каршеринг-сервисом МАТРЕШCar является частью стратегии Jaguar Land Rover по развитию направления корпоративных продаж. Благодаря гибким финансовым решениям и широким возможностям лизинга, за первое полугодие 2018 года доля корпоративных продаж Jaguar Land Rover вплотную приблизилась к 30% и продолжает расти за счет активности дилерской сети, работы в новых сегментах и слаженного взаимодействия партнеров Jaguar Land Rover Financial Services.

Сервис МАТРЕШCar уже сейчас позволяет арендовать более чем 250 автомобилей. Jaguar XE – компактный спортивный седан, отличающийся продвинутыми сетевыми и цифровыми технологиями: управление всеми функциями осуществляется через интуитивно понятный центральный дисплей, продвинутая навигационная система способна выбирать наиболее свободный маршрут и предупредить других об опоздании в случае необходимости, а 4G-роутер Wi-Fi позволяет подключить к сети до 8 устройств. Приложение Jaguar InControl Remote для iOS и Android позволяет подключиться к автомобилю из любой точки планеты и определить количество топлива в баке, открыть/закрыть двери, а также установить настройки климат-контроля XE на 7 дней вперед.