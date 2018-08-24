Опубликованы новые фотографии седана Aurus Senat

Представительский отечественный бренд готовится к публичной премьере своих автомобилей. У бренда Aurus заработал сайт – aurusmotors.com, на котором в разделе галерея размещены несколько снимков, предоставляющих возможность ознакомиться с внутренним пространством седана Senat.

Как пишет портал «Колеса.ру», компоновка передней панели Aurus Senat выполнена по схожей с моделями Mercedes-Benz схеме, когда «приборка» и экран информационно-развлекательной системы объединены в одну сплошную панель под прикрытием козырька. Кстати, судя по фото, она хорошо просматривается даже за массивным двухспицевым мультифункциональным рулем.

Все модели Aurus, а в линейке, кроме седана и лимузина на его базе, будет еще минивэн Arsenal и внедорожник Komendant, получат унифицированный дизайн передней панели. На изображении видно, что интерьер у автомобиля роскошный с отделкой из дорогих натуральных материалов: кожи, дерева и алюминия.

Напомним, автомобили Aurus были разработаны проектным институтом НАМИ в рамках проекта «Кортеж», подразумевавшего создание единой модульной платформы. Все автомобили пока оснащаются V-образной «восьмеркой» объемом 4,4 литра и мощностью 598 л.с. в сочетании с девятиступенчатым «автоматом», электромотором и полным приводом. Предполагалось, что лимузин будет оснащаться двигателем V12 объемом 6,6 литра, но его разработка еще продолжается.

Кстати, на ММАС-2018 состоится премьера только седана и лимузина Aurus Senat, минивэна и внедорожника там не будет.