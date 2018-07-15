В России попали под отзыв 6,5 тыс. автомобилей Jeep и Chrysler

Компания «ЭфСиЭй РУС» 11 июля объявила об отзыве 6510 автомобилей Jeep и Chrysler, реализованных за период с 2003-го по 2015 годы. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Отзыву подлежат сразу несколько моделей указанных марок. Прежде всего, это 1 автомобиль Jeep Liberty, который был реализован в мае 2003 года. У него возможно появление коррозии на нижних рычагах задней подвески, что может вызвать образование трещин и привести к ухудшению управляемости транспортного средства. В данном случае на автомобиле будет произведена замена правого и левого рычага задней подвески.

Также под отзыв попадают: 461 автомобиль Jeep Cherokee, 5988 автомобилей Grand Cherokee и 60 автомобилей Crysler Pacifica. Все они были реализованы в нашей стране марта 2003 года по декабрь 2015 года. У этих машин обнаружены неполадки в работе системы круиз-контроля. В частности, если круиз-контроль активен, а скорость ниже заданной, то в этот момент в автомобиле происходит короткое замыкание, в результате чего сигнал не передается на двигатель.

Владельцам этих машин будет предложено произвести проверку программного обеспечения электронного блока управления и, при необходимости, его перепрограммировать. Кроме того, будет выполнена проверка версии программного обеспечения трансмиссией или его перепрограммирование.

Официальные дилеры ООО «ЭфСиЭй РУС» проинформируют владельцев машин, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. При этом все ремонтные работы будут осуществляться для владельцев бесплатно.