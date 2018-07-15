 АВТОСТАТ | В России попали под отзыв 6,5 тыс. автомобилей Jeep и Chrysler

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

До начала 45 дней

подробнее

Горячая новость

В 1 полугодии россияне приобрели около 215 тыс. машин отечественных марок
  • 15.07.18 - 09:00

    В 1 полугодии россияне приобрели около 215 тыс. машин отечественных марок
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Только представьте, что Ваш сайт…
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 16 июля

    Глобальные продажи Renault в мае 2018 года

    Renault занимает 9 место в мире по продажам автомобилей.

Вся аналитика

Инфографика

Как россияне подготавливают автомобили к путешествиям?
  • 14.07.18

    Как россияне подготавливают автомобили к путешествиям?
Все публикации

Видео

Выступление Сергея Целикова на конференции «Автомобильный рынок России – 2017. Итоги и прогнозы»
  • 27.03.17

    Выступление Сергея Целикова на конференции «Автомобильный рынок России – 2017. Итоги и прогнозы»
Все видео

11.07.18 Прочитали 1110 раз

В России попали под отзыв 6,5 тыс. автомобилей Jeep и Chrysler

В России попали под отзыв 6,5 тыс. автомобилей Jeep и Chrysler

Компания «ЭфСиЭй РУС» 11 июля объявила об отзыве 6510 автомобилей Jeep и Chrysler, реализованных за период с 2003-го по 2015 годы. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Отзыву подлежат сразу несколько моделей указанных марок. Прежде всего, это 1 автомобиль Jeep Liberty, который был реализован в мае 2003 года. У него возможно появление коррозии на нижних рычагах задней подвески, что может вызвать образование трещин и привести к ухудшению управляемости транспортного средства. В данном случае на автомобиле будет произведена замена правого и левого рычага задней подвески.

Также под отзыв попадают: 461 автомобиль Jeep Cherokee, 5988 автомобилей Grand Cherokee и 60 автомобилей Crysler Pacifica. Все они были реализованы в нашей стране марта 2003 года по декабрь 2015 года. У этих машин обнаружены неполадки в работе системы круиз-контроля. В частности, если круиз-контроль активен, а скорость ниже заданной, то в этот момент в автомобиле происходит короткое замыкание, в результате чего сигнал не передается на двигатель.

Владельцам этих машин будет предложено произвести проверку программного обеспечения электронного блока управления и, при необходимости, его перепрограммировать. Кроме того, будет выполнена проверка версии программного обеспечения трансмиссией или его перепрограммирование.

Официальные дилеры ООО «ЭфСиЭй РУС» проинформируют владельцев машин, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. При этом все ремонтные работы будут осуществляться для владельцев бесплатно.

, источник: www.autostat.ru

Теги: россия отзыв легковые автомобили jeep chrysler jeep liberty jeep cherokee jeep grand cherokee chrysler pacifica

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Объявлены цены на новый Jeep Grand Cherokee Trailhawk

26 июня 2018

Все новости

Статьи на тему

Какие автомобили ждут россияне на рынке в 2018 году? («АВТОСТАТ»)

16 апреля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Ключевые показатели российского парка грузовиков

11 июля 2018

Вся инфографика