NEVS отказалась выпускать автомобили под маркой Saab

Компания National Electric Vehicle Sweden (NEVS), с 2012 года владеющая активами автопроизводителя Saab, заявила об отказе от торгового наименования Saab. Для выпуска своих автомобилей зарегистрированная в Швеции китайская фирма будет использовать собственный бренд – NEVS, чье руководство провозгласило новый этап развития, пишет CARscope.ru.

«С сегодняшнего дня мы – NEVS. Речь идет и о компании, и о выпускаемой продукции. Это повлечет за собой новый логотип, новый облик, а также восстановление прежних обязательств. Мы сфокусируемся на создании электрических транспортных средств и мобильных решений», – отметил президент NEVS Маттиас Бергман.

Официальный сайт www.saabcars.com более не функционирует, он содержит лишь краткое сообщение и ссылку для перехода на сайт NEVS.

В феврале этого года стало известно, что шведская авиастроительная компания Saab AB, которая владеет правами на одноименный бренд, запретила фирме NEVS выпускать автомобили под именем Saab и с оригинальным логотипом марки. При этом в 2012 году, когда были выкуплены активы разорившегося Saab, новому владельцу разрешили использовать это имя.



