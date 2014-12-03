Saab может быть куплен азиатским инвестором

Консорциум NEVS, которому принадлежит обанкротившаяся шведская компания Saab, заявил, что нашел две азиатские компании, готовые инвестировать в автопроизводителя.

Как пишет газета «Коммерсант», с одним из инвесторов 30 ноября было подписано соглашение, согласно которому он собирается купить контрольный пакет акций NEVS и предоставить промежуточное финансирование в размере 6,2 млн. долларов в месяц для покрытия эксплуатационных расходов Saab до завершения сделки. Ожидается, что сделка будет завершена уже в феврале 2015 года. По данным консорциума, эта сделка позволит продолжить производство автомобилей Saab. Также NEVS сообщила, что ведет переговоры с другим инвестором из Азии о создании СП, занимающегося разработкой новых автомобилей. По словам NEVS, в последние несколько недель переговоры с обоими инвесторами активизировались. В NEVS не сообщают, что это за инвесторы, но, по данным шведских СМИ, речь идет, скорее всего, об индийской Mahindra & Mahindra и китайской Dongfeng Motor.

С 2000 года Saab принадлежала американскому концерну General Motors. В течение 2000-х годов Saab несколько раз оказывался на грани закрытия. В феврале 2010 года компания была куплена голландским производителем спортивных автомобилей Spyker NV (затем переименованным в Swedish Automobile). В конце 2011 года Saab объявила о своем банкротстве. В июне 2012 года автопроизводитель был куплен консорциумом китайских компаний NEVS. Они возобновили производство на основных площадках Saab и даже анонсировали выпуск электромобиля.

В августе нынешнего года представители шведского окружного суда сообщили, что один из подрядчиков Saab, компания LaboTest AB, подала иск к NEVS. LaboTest обвинила NEVS в невыплате с февраля по договорам в общей сложности 16,3 тыс. евро и потребовала признать ее банкротом. В конце августа шведский суд отказал NEVS в защите от кредиторов в соответствии с законом о банкротстве, заявив, что предложенные консорциумом меры решения финансовых проблем «неясны и не подкреплены документами».