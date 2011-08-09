Honda отзывает 2,5 млн автомобилей для обновления ПО

Японский автопроизводитель Honda продолжает отзывать свои автомобили в крупных масштабах. На этот раз под отзывную кампанию попадут примерно 2,5 млн машин по всему миру. Причиной столь масштабного мероприятия стала неисправность в программном обеспечении коробки передач, сообщают Авто.Вести.ру со ссылкой на агентство Reuters. Honda Motor Co Ltd отзовет 2,49 млн автомобилей, включая компактные кроссоверы и минивены по всему миру. По информации агентства, в число отзываемых моделей попал и популярный седан марки – Accord 2005-2010 годов выпуска. По данным компании, отзыв включает 1,5 млн машин в США, порядка 760 тысяч автомобилей в Китае и 135 142 машины в Канаде. Отзыв также коснется Европы, Среднего Востока, стран Южной Америки, Мексики и Пуэрто Рико.



Причиной отзыва стали проблемы в программном обеспечении автоматической трансмиссии. По данным компании, проблема может возникнуть при слишком быстром переключении рычага с положения заднего хода в нейтраль и положение Drive. Это может спровоцировать поломку коробки передач. Сам автопроизводитель назвал данную причину «крайне нетипичным обстоятельством».



«Большая часть наших покупателей, скорее всего, никогда с этим и не столкнется. Это сложности программного обеспечения. Это не механические повреждения самой трансмиссии», - заявил представитель североамериканского подразделения компании, добавив, что обновление ПО займет примерно полчаса в официальном сервисе компании.