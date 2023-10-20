Алексей Баринов, операционный директор КЛЮЧАВТО Автомобили с пробегом

«Наши бизнес-показатели за 1,5 года выросли в 2 раза»

Последние несколько лет многие автодилеры жалуются на кадровый дефицит: время переманивания кадров друг у друга прошло, система государственного среднеспециального образования почти не готовит менеджеров для автобизнеса. О том, как решают эту проблему в крупных холдингах, мы решили побеседовать с Алексеем Бариновым, операционным директором КЛЮЧАВТО Автомобили с пробегом.

- Алексей, на ваш взгляд, какого рода специалистов вам сейчас особенно не хватает? Насколько остро эта проблема стоит сегодня в автобизнесе и конкретно у автодилеров? Где острее чувствуется «голод» – в продажах, сервисе, IT-технологиях, системе управления кадрами?

- Перестройка авторынка в прошлом году еще больше усложнила ситуацию с кадрами на рынке автомобилей с пробегом. Причина не только в том, что выросли продажи машин на вторичном рынке, но и в том, что многие потребители в текущих условиях решили обслуживать имеющийся у них автомобиль вместо того, чтобы купить новый – следовательно, спрос на специалистов сервиса также вырос. Сейчас не хватает продавцов, менеджеров, специалистов по выкупу, специалистов сервиса (диагносты, мастера по ходовой части, кузовного ремонта).

- Как в вашем холдинге решается проблема кадрового голода?

- Мы активно строим и развиваем HR-бренд КЛЮЧАВТО, чтобы лучшие специалисты рынка приходили именно к нам, создаем комфортные условия для работы и профессионального роста каждого сотрудника. Над этим работает HR-команда и отдел развития и обучения персонала. Мы не только привлекаем новых сотрудников для всех уровней менеджмента со стороны, но и «воспитываем» внутри компании в Корпоративной академии КЛЮЧАВТО Автомобили с пробегом.



- В последние годы автобизнес все активнее работает с подержанными автомобилями. Отличается ли подготовка менеджеров, работающих с новыми машинами от тех, кто имеет дело с «пробегом»?

- Подготовка менеджера в сегменте автомобилей с пробегом (АСП) отличается, так как компетенции такого сотрудника отличаются от менеджера, работающего с новыми автомобилями. Если сотрудник, работающий с новыми автомобилями, как правило, заточен под работу с одними или несколькими брендами, то менеджер в АСП должен работать с гораздо более широким ассортиментом, иметь высокий уровень знания автомобильного рынка и самого широкого спектра машин, ведь каждый автомобиль с пробегом уникален (разные бренды, пробег, техническое состояние). Менеджер АСП не только продает их, но и занимается выкупом, трейд-ин – все это требует развитых навыков ведения переговоров, высокой скорости мышления и гибкости. Мы развиваем в сотрудниках АСП все эти компетенции.

- Сколько лет существует ваша Академия и можно ли уже говорить о каких-то результатах?

- Академия существует уже полтора года (с мая 2022). За время ее работы мы на 65% увеличили число менеджеров в автомобилях с пробегом, 40% участников кадрового резерва назначены на более высокую должность, обучили 827 стажеров и 258 руководителей. Отметим, что бизнес-показатели КЛЮЧАВТО Автомобили с пробегом с мая 2022 выросли в два раза.



- Ваша Академия готовит кадровые резервы только для собственной дилерской сети или ее возможности шире?

- На данный момент Академия работает только с сотрудниками КЛЮЧАВТО Автомобили с пробегом.