Олег Зевакин, генеральный директор компании «АвтоАссист»

«Гарант№1» – альтернатива страхованию жизни

В ситуации серьёзных экономических потрясений и глобальной трансформации авторынка компания «АвтоАссист» представила новый продукт – финансовую защиту для заёмщиков автокредитов «Гарант№1». Генеральный директор компании «АвтоАссист» Олег Зевакин рассказал, для кого предназначен продукт и в чём его актуальность.

- Расскажите, пожалуйста, что собой представляет финансовый продукт «Гарант№1» и для кого он создан?

- «Гарант№1» – уникальный комиссионный продукт для заёмщиков автокредитов «2 в 1», независимая гарантия и правовая помощь. По сути, мы предлагаем востребованную законную и не охлаждаемую альтернативу страхованию жизни. Компания берёт на себя обязательство выплатить задолженность банку за заёмщика в случае потери им работы, а также представляет его интересы в переговорах с кредитором, оказывает бесплатную правовую помощь (у нас действует собственный контакт-центр для работы с обращениями клиентов).

- Подобные продукты сейчас есть на рынке? И в чем преимущество именно «Гарант№1»?

- На рынке несколько провайдеров аналогичных услуг. «Гарант№1» на сегодняшний день самый юридически выверенный, прозрачный и востребованный. Только мы берём на себя обязательства оказывать заёмщикам бесплатную юридическую поддержку по всем вопросам, связанным с трудовым законодательством. В сегодняшних условиях, когда многие опасаются брать кредит из-за страха перед завтрашним днём, «Гарант№1» становится альтернативой страхованию, надёжной финансовой защитой на случай непредвиденных обстоятельств.

- Чем ваш продукт должен заинтересовать клиента? Что он получит в рамках услуги?

- Клиент получает полноценную защиту при потере работы – это самое главное. А для бенефициара прописаны чёткие условия наступления права требования выплаты положенной суммы по гарантии. Клиент предоставляет определённый ограниченный список документов – и решение вопросов задолженности переходит в юрисдикцию компании-гаранта.

- А чем «Гарант№1» выгоден для партнёра? Что он получает, предлагая ваш продукт, и на какое вознаграждение может рассчитывать?

- Для партнёра «Гарант№1» - это, прежде всего, востребованная услуга, которую легко предлагать. Сегодня финансовая защита для заёмщика особенно актуальна. А мы предоставляем полную правовую поддержку и берём на себя как посреднические обязательства, так и материальные. Важно, что у «Гаранта№1» – положительный информационный фон, услуга только выходит на рынок, никакого негативного опыта у продукта нет. Напротив, он создавался с учётом запросов рынка автокредитов, аккумулируя в себе главные конкурентные преимущества – юридическую чёткость и прозрачность. Предлагая эффективный продукт, в котором клиент заинтересован, партнёр, безусловно, может рассчитывать на достойное вознаграждение.

- Получается, «Гарант№1» выступает гарантом финансовой защиты и для клиентов, и для партнёров, и для банков?

- Да, совершенно верно. Клиент уверен, что в случае потери дохода, за него будет выплачена задолженность. Партнёр получает реально выплатной, простой и понятный продукт, который подходит для продажи с кредитом любого банка. А банку гарантирована ежемесячная выплата кредита за заёмщика в случае потери последним работы.

- И последний вопрос: почему вы решили предложить рынку свой продукт именно сегодня? Вы считаете, что «Гарант №1» сейчас особенно актуален?

- Так как «Гарант№1» альтернатива страхованию жизни, подобные продукты особенно востребованы в периоды экономических кризисов. Сегодня людям нужна юридическая и финансовая защита, и мы рассчитываем, «Гарант№1» высоко оценят все участники кредитного рынка.