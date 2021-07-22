Вадим Иванов, директор сервиса проверки истории автомобиля Автотека

«Проверив автомобиль через Автотеку, можно снизить риск его покупки»

Согласно данным совместного исследования Автотеки и Ipsos, у 96% покупателей автомобилей с пробегом есть страхи, связанные с его покупкой. Будь то опасения, что автомобиль мог побывать в серьезных авариях, сокрытие фактов ремонта, боязнь нахождения его под залогом, в розыске или скрученный пробег, покупателю автомобиля важно знать его реальную историю.

Вадим Иванов, директор онлайн-сервиса проверки истории автомобилей Автотека, в интервью агентству «АВТОСТАТ» рассказал о том, как база данных сервиса помогает покупателям получить максимум полезной информации об автомобиле, а продавцам повысить прозрачность авторынка.

- На что обращает внимание покупатель при выборе автомобиля на вторичном рынке?

- В мае 2021 в сотрудничестве с международной исследовательской компанией Ipsos мы проводили большое исследование среди покупателей автомобилей на вторичном рынке и узнавали, какими принципами они руководствуются при покупке личного транспортного средства. Оказалось, что в первую очередь покупатели автомобилей думают о выгодности и надежности сделки. Так, порядка 60% россиян отметили, что они стремились найти наиболее выгодное предложение, 55% хотели найти автомобиль с прозрачной историей владения и эксплуатации. На третьем месте по важности (35%) стояла чистота сделки.

- Расскажите о самых распространенных проблемах и рисках при покупке автомобиля на вторичном рынке? Как их можно избежать?

- Многие мошеннические схемы на вторичном рынке связаны с искажением реальной истории автомобиля. В России до сих пор распространена проблема скручивания пробега: по оценкам экспертов, доля автомобилей со скрученным пробегом в нашей стране составляет от 15% до 40%.

Сокрытие факта участия автомобиля в ДТП, нахождения под залогом или в розыске, а также умалчивание о том, что автомобиль в прошлом использовали в такси или в каршеринге, тоже являются популярными вариантами обмана.

Нередко покупатели сталкиваются с приобретением автомобиля с обременениями, например, с запретом на регистрационные действия. Запрет или ограничение на регистрацию означает, что у прежнего собственника есть неоплаченные штрафы или налоги, на транспортное средство наложены нормативные запреты или аресты. Чтобы автомобиль можно было переоформить на нового покупателя в ГИБДД, нынешний собственник должен погасить все задолженности.

Отвечая на запрос рынка о необходимости получения реальной истории автомобиля, мы создали базу данных, которая объединила всю имеющуюся на рынке информацию: от страховых компаний, банков, госорганов, базы НБКИ, Audatex, дилерских центров и независимых СТО. В результате по каждому автомобилю можно посмотреть не только такие базовые данные, как пробег и год выпуска, но и расчеты страховых ремонтов и участие в аукционах битых автомобилей, узнать, использовался ли он в качестве такси, получить информацию о техосмотрах, о нахождении в залоге у кредитных организаций и многое другое.

- Расскажите подробнее о проблеме скручивания пробега в России. Как проверить реальный пробег автомобиля? Какая ответственность грозит продавцу автомобиля со скрученным пробегом?

- Скручивание пробега – это одна из главных проблем, мешающих адекватно оценить техническое состояние, а значит и стоимость автомобиля. Cегодня решить проблему со скрученными пробегами отчасти помогают сервисы, собирающие данные о техобслуживании. При проведении работ техцентры фиксируют пробег, затем техническая история автомобилей собирается в единую базу, благодаря чему можно корректно отслеживать динамику по пробегу.

Для нас в Автотеке это – приоритетная область. Мы собираем зафиксированные показания пробега из множества источников: у автодилеров, СТО, выездных экспертов и прочее. Уверен, что при максимально полной собранной истории пробега остается минимум возможностей для скрутки и обмана покупателей.

Несмотря на массовое скручивание пробега, сегодняшнее российское законодательство не отличается строгостью в отношении этого правонарушения, хотя участники авторынка не раз выступали с инициативой об ужесточении наказания. Например, ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предлагала ввести штрафы за оказание услуг по корректировке показаний одометра – 300 тыс. рублей для физлиц и 1 млн для организаций.

Пока что это регулируется гл. 30 «Купля-продажа» ГК РФ или 1 статьей 7.27.1. КоАП РФ («Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния»). Разумеется, мы поддерживаем подобные инициативы по защите прав потребителей.

- Как проверить подержанный автомобиль перед покупкой?

- Рекомендую еще до очной встречи с продавцом проверить историю автомобиля по VIN, госномеру или просто по ссылке из объявления на Авито. Можно сэкономить много времени и, если история авто устраивает, вести предметный разговор с продавцом и проводить осмотр. Есть множество источников, где можно получить те или иные данные, а некоторые даже бесплатно.

Для чего же тогда специальные платные сервисы? В Автотеке мы собрали самую полную базу данных по истории автомобилей. Удобно, когда данные собраны в одном месте, плюс много уникальных данных, например, те же зафиксированные пробеги и ремонты от дилеров и СТО, страховые случаи, залоги и другие факты из полноценной истории автомобиля.

Проверив перед покупкой автомобиль через Автотеку, можно снизить риск приобретения некачественного автомобиля или избежать обмана со стороны недобросовестных продавцов.

- Какие данные на сегодняшний день попадают в базу сервиса?

- Среди наших партнеров есть как крупные автомобильные холдинги, которые мы все знаем, так и региональные монобрендовые дилеры. В число партнеров входят также импортеры и дистрибьюторы автопроизводителей.

Вместе с тем, мы понимаем, что не все автомобили обслуживаются в официальных дилерских центрах, и эту часть мы тоже пытаемся закрыть нашими продуктами и данными. Разумеется, мы не можем физически дойти до каждого гаража, поэтому мы заключили партнерство со всеми федеральными сетями СТО. Сегодня к системе подключены уже более 2 000 дилерских центров и независимых станций технического обслуживания.

На сегодняшний день в базе Автотеки содержится информация о примерно 50 млн транспортных средств, при этом данные о 10 млн автомобилей – уникальны и недоступны в других источниках. Мы также предоставляем отчеты по истории грузовиков, спецтехники и мотоциклов.

- Какие направления вы собираетесь развивать в Автотеке, чтобы повысить цивилизованность авторынка для покупателей и продавцов?

- Автотека уже давно не только собирает данные и готовит отчеты. Помимо бесплатных проверок автомобилей, у нас есть сервис «Сигнал» – система уведомлений о поступивших в продажу автомобилях дилера, которые обслуживались у партнеров, были ранее проданы, заезжали на диагностику. Кроме того, мы помогаем брендам стать более узнаваемыми на рынке, повышать доверие к небольшим компаниям с помощью лучшей представленности на популярных ресурсах Автотеки и Авито.