Кен Моррис, Адам Квятковски, Стив Кифер, представители глобального топ-менеджмента направления электромобилей Cadillac («АВТОСТАТ»)

В экономически развитых странах электромобили захватывают все новые рубежи, симпатии автовладельцев растут по мере увеличения господдержки и введения новых ограничений на бензиновые двигатели. Россия пока находится на стадии знакомства с предлагаемыми моделями и единичных покупок (доля рынка электрокаров в нашей стране ничтожно мала). Однако представители глобального топ-менеджмента направления электромобилей Cadillac уверены, что для России это временное явление, и скоро, по мере знакомства с новыми их разработками, ситуация в этом сегменте серьезно изменится. На вопросы корреспондента «АВТОСТАТ» ответили вице-президент по автономным и электрическим программам Кен Моррис, исполнительный главный инженер глобальных электрических установок Адам Квятковски и старший вице-президент и президент по международным операциям GM International Стив Кифер.

- Пару месяцев назад на авторынке заговорили, что Cadillac готовит к выходу на рынок электрический кроссовер. Речь идет о совершенно новой модели или о разработке на базе существующих? Что можно сказать об этой модели?

Стив Кифер:

- Именно Cadillac станет нашей ведущей маркой электромобилей в будущем. В течение ближайшего десятилетия мы планируем запустить несколько электрических моделей Cadillac. Модель Lyriq станет первым полностью электрическим кроссовером Cadillac. Он будет построен на новой модульной архитектуре, которая предполагает, что одна и та же платформа и силовая установка могут быть основой для создания массовых и премиальных автомобилей, пикапов и спортивных автомобилей. Lyriq будет доступен в заднеприводном и полноприводном вариантах и поступит в производство для внутреннего рынка США в 2022 году.

- Какая из перечня задач у разработчиков электрокаров на данный момент самая актуальная? Дальность хода на одной зарядке? Время подзарядки? Масса батареи (сделать ее более легкой)? Срок службы?

Кен Моррис:

- Это отличный вопрос, потому что на самом деле все эти факторы играют важную роль и невозможно отказаться от чего-то одного в пользу другого. Мы смотрим на всю систему автомобиля и максимизируем производительность, экономическую эффективность, эксплуатационные расходы для клиентов, качество обслуживания клиентов. И мы действительно стараемся охватить все это вместе, постоянно проводим новые исследования, связанные с производством и эксплуатацией электрических транспортных средств.

Даже чтобы просто попасть в поле внимания клиента, планирующего приобрести электромобиль, нужно сфокусироваться на четырех вещах. У электромобиля должна быть правильная дальность хода, и мы считаем, что минимальная дистанция составляет 500 км (и исследования это подтверждают: клиенты больше доверяют электромобилям, у которых запас хода составляет 450 км или больше).

Второе – это доступность. Я всегда делаю акцент на том, что электромобили не могут стоить больше только потому, что это инновационные автомобили. Нам нужно быть наравне с транспортными средствами со стандартными двигателями внутреннего сгорания. Третье и четвертое сразу – это, конечно, надежность зарядной инфраструктуры. Конечно, не нужно полностью ликвидировать заправочные станции, но четкая доступность производительной зарядки необходима. То есть тут сразу две задачи – важна не просто сеть зарядных станций, но и их мощность.

Благодаря отличной работе нашей команды мы добились значительных успехов в каждой из этих областей и с нетерпением ждем возможности открыть и запустить широкий спектр электромобилей для каждого нашего бренда, каждого сегмента и каждого типа кузова во всех ценовых сегментах. Звучит очень амбициозно, но мы хотим делать такие автомобили, которые восхищали бы наших клиентов и делали бы их максимально уверенными за рулем.

- Сегодня для развития электромобилей в ряде стран существует препятствие в виде холодного климата (батареи быстро разряжаются). Какие на этом фронте у вас есть достижения? Можно ли говорить, что эта инженерная задача решена или близка к решению? Как технически решают вопросы холодной зимы, например, в Норвегии, где зимы достаточно суровы, но электромобили сумели занять солидное место на рынке?

Адам Квятковски:

- Да, это действительно очень актуальная проблема. Поэтому при разработке системы Ultium мы тщательно рассматривали различные условия окружающей среды. Фактически GM разработала запатентованную систему активного управления температурой, чтобы помочь продлить срок службы аккумулятора и оптимизировать производительность и запас хода при любых погодных условиях, а также в условиях зарядки.

- Противники электрокаров ставят под сомнение такое их преимущество как экологичность. Они говорят, что утилизация электромобиля наносит больше ущерба экологии, чем обычного автомобиля. И что она сводит на нет ту экологичность, которую электромобиль имеет на протяжении своего жизненного цикла. Что вы можете сказать в ответ на это? Сегодня на государственном уровне многие страны устанавливают льготы для покупателей электрокаров, но, возможно, скоро у них появится новая «головная боль», связанная с утилизацией. Готовы ли разработчики к решению этих вопросов?

Адам Квятковски:

- Как мировая компания, General Motors несет ответственность за создание более чистой и здоровой планеты, и имее возможности для реализации этих обязательств. Наш переход к полностью электрическому будущему фактически означает, что мы обязуемся все делать экологично, и в этом плане постоянно ведется активная работа над новыми химическими составами батарей с компонентами, максимально безопасными для окружающей среды.

Еще важнее то, что мы продолжаем совершенствовать химический состав аккумуляторной батареи, чтобы уменьшить нашу зависимость от дорогих цветных и редкоземельных металлов, сократить расходы и защитить от перебоев с поставками. И поскольку мы вводим электромобили в глобальный парк транспортных средств, для нас важно рассматривать батареи с истекшим сроком службы как активы, которыми они являются.

Например, на сегодняшний день мы разрешили повторное использование или переработку 100 % возвращенных батарей, и будем продолжать это делать. Конечно, сложно говорить об отрасли в целом, но General Motors стремится к полностью электрифицированному будущему, и для нас важно максимальное экологичное достижение этой цели.

- В Европе на фоне принятых законов и долгосрочных программ развития рынков электромобили уже давно в центре внимания, но для России и еще многих стран мира они пока воспринимаются как дорогая игрушка, не более того. Для нас более актуальными могут быть автомобили на природном газе, предложенные по сопоставимой с обычными авто цене. И с точки зрения инфраструктуры для электромобилей (зарядные станции) – в России пока тоже «не густо». Однако зарубежные производители, работающие на нашем рынке, судя по существующему модельному ряду и заявкам на готовящиеся новинки, больше внимания все равно уделяют электрокарам. Почему?

Стив Кифер:

- Как известно, у нас есть вектор развития к будущему с нулевыми авариями, нулевыми выбросами и нулевыми заторами на дорогах. И у нас есть глобальное видение этого электрического будущего.

И хотя есть несколько рынков по всему миру, которые, возможно, не совсем подготовлены с точки зрения инфраструктуры или даже с точки зрения потребителей, есть немало оснований утверждать, что все рынки будут двигаться в этом направлении.

Мы с оптимизмом смотрим на некоторые недавние изменения в российском налоговом законодательстве в части, касающейся электромобилей. Это является для нас признаком того, что Россия станет важным рынком в будущем. Государственная политика в отношении пошлин на электромобили также движется в правильном направлении. И мы верим, что и для потребителей опыт использования электромобилей будет непревзойденным.

Сейчас потребители только начинают испытывать и оценивать рабочие характеристики этих новых транспортных средств, и мы уверены, что все больше и больше рынков, включая российский, будут постепенно переходить на электромобили. И мы, безусловно, надеемся, что они перейдут на электромобили General Motors.

- Сегодня крупные автосалоны, где мы раньше знакомились с новинками автомобильного мира – переживают глубокий кризис. Коронавирус уже отменил многие из них. Где теперь будем знакомиться с новинками вашего бренда, в том числе и с электрокарами?

Стив Кифер:

- Мы не думаем, что автосалоны полностью уйдут в прошлое, но, конечно, появляются новые реалии, и к ним нужно адаптироваться. В ближайшие месяцы мы будем принимать решения относительно того, когда и где будут проходить премьеры электромобилей на международных рынках. В конце концов, когда мы раскроем подробности и сроки их появления, и вы увидите их вживую, я уверен, вы будете так же взволнованы, как и мы. Это невероятно стильные и мощные автомобили, и я думаю, что мир будет по-настоящему удивлен таким перерождением Cadillac.