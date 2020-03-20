Николай Дмитриев – Ведущий специалист отдела планирования модельного ряда и сертификации ООО «Тойота Мотор» Автопроизводители постоянно работают над улучшением технологий по защите автомобилей от угона, соревнуясь не столько друг с другом, сколько со специалистами криминального мира, то есть самими угонщиками. Компания Lexus решила пойти несколько другим путем, оснастив свои автомобили не только самым современным комплексом защитных систем, но и уникальным противоугонным идентификатором L-Mark, который подрывает рынок сбыта угнанных автомобилей в принципе. Об эффективности данных мер агентству «АВТОСТАТ» рассказал ведущий специалист отдела планирования модельного ряда и сертификации ООО «Тойота Мотор» Николай Дмитриев. - Производители премиальных автомобилей традиционно первыми внедряют прогрессивные технологии по защите автомобилей от угона. Какие новшества в области угонозащищенности отличают современные автомобили Lexus, и в чем заключается их уникальность по сравнению с конкурентами? - Особенностью современной системы противоугонных технологий Lexus стала их комплексность. Помимо традиционных систем – сигнализаций, иммобилайзеров, различных датчиков – мы сделали автомобиль непривлекательным для продажи на черном рынке. Это обеспечивает система маркировки L-Mark. Мы расширили возможности идентификации автомобилей по VIN-номеру, при этом обеспечив дополнительную защиту от подмены этих номеров. И, наконец, мы предоставляем информационную поддержку онлайн – специальная база позволяет в любой момент проверить автомобиль по VIN-номеру или специальным PIN-кодам и узнать дату выпуска, комплектацию, информацию о двигателе, цвете кузова и интерьере.

- Каковы отзывы потребителей об этих технологиях Lexus и были ли они отмечены специализированными премиями или в сравнительных исследованиях по угонозащищенности автомобилей? - В данной ситуации лучшим отзывом является статистика. К примеру, в Южной Африке после введения подобной системы нанесения идентификаторов на автомобиль количество угонов уменьшилось на 80% за первый год. На протяжении многих лет Lexus пользовался спросом в криминальной среде, в связи с высокой ликвидностью на вторичном рынке. И вот за последние годы, когда мы обратили особое внимание на вопросы защиты от угона, эти печальные цифры пошли вниз. К примеру, не было угнано ни одного автомобиля нового поколения Lexus ES с момента выхода на рынок в 2018 году – автомобиль уже оснащался системой L-Mark. Надеемся, что динамика снижения угонов Lexus будет подтверждать эффективность принимаемых нами мер.

- Отличается ли набор противоугонных мер для автомобилей Lexus на различных мировых рынках и от чего это зависит? Каковы особенности российского рынка, с точки зрения комплекса мер для защиты от угона, который применяется на автомобилях Lexus? - Скажем так – каких-то особых решений, которые были бы пригодны исключительно для отдельных рынков или регионов, все-таки не создается нигде в мире. Могут учитываться особенности использования частот для обмена информацией и дистанционного контроля автомобиля, другие подобные – связанные с законодательством – особенности. Нов целом, речь идет о более или менее одинаковом наборе решений. И здесь, идя навстречу запросам наших покупателей, российское представительство бренда заранее обеспечивает оснащение автомобилей, предназначенных для нашего рынка, максимальным комплексом защитных систем. Больше половины – пять из восьми – предлагаемых нами в России моделей уже в штатном оснащении имеют полный возможный набор решений, направленных на защиту автомобиля от угона. А это, помимо штатных сигнализаций и иммобилайзеров – и дополнительная блокировка капота, и датчики внутреннего объема, наклона, разбитого стекла, и даже особая «антивандальная» конструкция дверных замков с двойной блокировкой. Более того, мы стали регионом, где такие решения как L-Mark и расширенная маркировка VIN-номером, развиваются одними из первых в мире. Российское представительство работает в тесном сотрудничестве с центральной штаб-квартирой бренда, чтобы предлагать все более совершенные и комплексные решения. Это и можно назвать «особенностью нашего рынка».

- Очевидно, что уровень угонозащищенности автомобилей, особенно в премиальном сегменте, постоянно растет. Какие новые технологии по защите автомобилей от угона Lexusпланирует внедрить в перспективе? - Противостояние талантов инженеров и криминального таланта угонщиков – процесс постоянный. Практически на любое найденное новое решение – через некоторое время находится ответ криминального мира. И говорить о том, что мы собираемся предпринимать далее – это значит давать своеобразную фору тем, кто подбирает подобные «ответы». Поэтому мы не хотели бы давать какие-либо комментарии относительно наших перспективных разработок. Мы приняли кардинальное решение – обесценить теневой рынок угнанных автомобилей, благодаря использованию системы L-Mark.

- Не секрет, что автомобили премиум-класса особенно привлекают угонщиков, и следом за индустрией противоугонных систем злоумышленники непрестанно разрабатывают технологии их взлома. Какую роль уделяют этой проблеме в Lexus? - Этот вопрос напрямую перекликается с предыдущим. И здесь наш ответ – именно в поиске решений, которые исключали бы смысл угона автомобилей и снижали их привлекательность для противоправных действий. Можно придумать любую, самую совершенную противоугонную систему, но пройдет время – и найдется криминальный умелец, который сумеет обойти, взломать ее. А вот прозрачность информации, возможность отследить историю, «чистоту» автомобиля или детали – это удар по корню спроса. Нет смысла угонять автомобиль, если он помечен десятками тысяч крохотных меток L-Mark, расположенных в самых неожиданных местах. Если он защищен многочисленными и имеющими специальную, легко разрушаемую конструкцию табличками с VIN-номером. И все эти номера и маркировка легко «пробиваются» по доступной базе. На сегодняшний момент наш ответ таков. Что будет завтра… увидим завтра.