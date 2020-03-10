Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу НБКИ («Автостат»)

31 января 2019 года в России вступили в силу поправки в Федеральный закон «О кредитных историях», согласно которым все граждане получили право на бесплатное получение своей кредитной истории 2 раза в год. Сегодня в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) обращаются не только за кредитной историей, но и для того, чтобы перед получением автокредита или ипотеки узнать свой Персональный кредитный рейтинг (ПКР). В связи с этим бюро сделало услугу по расчету рейтинга для заемщиков полностью бесплатной. Как это поможет тем, кто, например, собирается купить машину в кредит, в интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» рассказал заместитель директора по маркетингу НБКИ Владимир Шикин. - Персональный кредитный рейтинг – что это? Как он влияет на получение кредита, допустим, на покупку автомобиля? Кому больше нужен ПКР – потенциальным заемщикам, банкам, судебным приставам? Кто чаще запрашивает у вас этот рейтинг – физические или юридические лица? - Персональный кредитный рейтинг задумывался и реализовывался как портрет кредитного поведения российского заемщика – физического лица. При его расчете НБКИ учитывает только записи из кредитной истории. В этом, как мы считаем, заключается его отличие и одновременно преимущество по сравнению с кредитными рейтингами, которые присваивают рейтинговые агентства юридическим лицам. Почему? Потому что рейтинги юридических лиц – это оценка кредитоспособности крупной публичной организации с учетом всех доступных факторов, которые у одной компании одни, а у другой – другие. В нашем же случае мы ограничиваем круг параметров только записями кредитной истории. Этот перечень законодательно стандартизирован, что полностью исключает риск субъективности при выставлении рейтинга. Кроме того, банки при вынесении решения по заявке гражданина на кредит запрашивают и смотрят справку о доходах и кредитную историю. И если свой доход заемщик может легко сравнить, например, со средним по стране, то оценить сведения, заложенные в кредитной истории, затруднительно для 99% граждан. Персональный кредитный рейтинг рассчитывается в первую очередь для заемщика и помогает решить эту проблему. Именно поэтому, кстати, мы сделали ПКР полностью доступным для субъекта – то есть гражданин может его получить бесплатно не дважды в год, как кредитную историю, а неограниченное количество раз. Но и банкам рейтинг тоже будет полезен, чтобы минимизировать время на первичную обработку заявки. Что же касается конкретной ситуации с оформлением автокредита, то рейтинг не столько влияет на получение кредита, сколько помогает заемщику правильно оценить свои возможности. Но не только. У нас есть специальная партнерская программа с крупнейшими розничными банками, в соответствии с которой они делают специальные предложения обладателям хорошего рейтинга. То есть условия по ним, как правило, лучше, чем у стандартных продуктов. И эта программа, как мы надеемся, будет только расширяться. - У вас на сайте говорится: «Система проанализирует вашу кредитную историю и выдаст числовое значение вашего ПКР, от 300 до 850 баллов». О чем говорит количество этих баллов? С каким кредитным рейтингом можно рассчитывать, что тебе одобрят автокредит? - Система баллов, принятая для Персонального кредитного рейтинга, повторяет наиболее известную шкалу, по которой американские банки оценивают заемщиков. Так же, как в США, Канаде и других странах, рост ПКР позволяет говорить только о повышении относительных шансов, но не гарантирует одобрение кредита. У любого банка есть свои правила, которые могут учитывать множество факторов при принятии решения о кредитовании. Наш опыт говорит, что наличие даже самого высокого балла не дает стопроцентной гарантии от отказов – как и минимальный рейтинг не означает, что его обладатель нигде не получит кредит. Мы говорим только о том, что заемщик с высоким рейтингом может рассчитывать на лучшие условия кредита по сравнению с обладателем меньшего значения ПКР и шансы на получение одобрения для него выше. Главное в рейтинге – человек знает о своих возможностях, а банки будут стараться привлечь к себе заемщика с более высоким рейтингом, предлагая ему лучшие условия. Так, анализ заявок на получение автокредита в 2019 году говорит о том, что, если в среднем, банки одобряли 44% заявок, то для заемщиков с ПКР более 700 баллов положительное решение принималось в 56% случаев. Таблица 1. Вероятность одобрения заявки на получение автокредита в зависимости от ПКР заемщика (по итогам 2019 года)

- Зависит ли ПКР от суммы кредита? Грубо говоря, может сложиться ситуация, что ПКР у конкретного заемщика достаточен для покупки недорогого автомобиля (допустим, ему не хватает 300 тыс. рублей), но недостаточен для приобретения премиального (где речь идет о сумме в 2 млн)? - Я бы переставил причину и следствие в вопросе – не Персональный кредитный рейтинг зависит от суммы кредита, а размер лимита по кредитному предложению будет тем выше, чем больше балл рейтинга. Если мы говорим, что высокий рейтинг обеспечивает хорошие условия кредитования – значит, имеем в виду и максимальную сумму кредита. Поэтому, конечно, обладатели высокого рейтинга с большим подтвержденным доходом могут рассчитывать на максимальный лимит автокредита. Это связанные вещи. Таблица 2. ПКР заемщиков с действующими автокредитами (в зависимости от суммы автокредита)

- Влияет ли на ПКР частота взятых кредитов (уже брал автокредит и рассчитался без нареканий – больше доверия? Никогда не брал – меньше доверия?). Влияет ли то, что человек когда-то взял кредит и вернул его досрочно? Говорят, что банки не любят тех, кто погашает досрочно, т.к. они недополучают расчетную прибыль… - Наработанная кредитная история значительно увеличивает шансы на оптимальные условия по кредиту и, соответственно, увеличивает значение ПКР. Более того – если вы активно привлекали кредиты раньше, потом их закрыли, но в ходе обслуживания допустили несколько просрочек платежей, банки в большинстве случаев будут считать вас более предпочтительным заемщиком и дадут кредит на лучших условиях, чем человеку, никогда не бравшему кредит. Что же касается досрочных погашений, то они не могут снизить рейтинг. Другое дело, что сверхбыстрое закрытие кредита его и не улучшит – то есть из двух человек, взявших кредит на одинаковых условиях, после окончания расчетного срока кредита ПКР будет выше у того, кто аккуратно и в срок вносил платежи на протяжении всего срока. - Что конкретно анализирует система ПКР? Платежеспособность заемщика? Историю прежде взятых кредитов? Наличие у него каких-то обременений? Его семейное положение? Наличие автомобиля, под залог которого он может взять новый автокредит? - Повторюсь, что рейтинг – это интегральное значения записей кредитной истории. То есть он учитывает все поданные ранее заемщиком заявки на кредиты, включая те, по которым получены отказы, а также дисциплину обслуживания и погашения одобренных займов. Семейное положение, доходы или наличие имущества, которое можно взять в залог, рейтинг не учитывает. Это делают сами банки при принятии решения. - С какого года ведется ваша база данных по заемщикам? - Национальное бюро кредитных историй было создано в 2005 году сразу после принятия закона «О кредитных историях». Первые кредитные истории в нашей базе появились тогда же. На сегодня в ней более 400 млн записей и более 100 млн заемщиков – это все экономически активное население России. Но следует учитывать, что база формировалась постепенно – так, стомиллионный рубеж по количеству субъектов кредитной истории мы перешли только в феврале текущего года и этот процесс продолжается. - Если человек «проштрафился» в одном банке (допустим, был проблемный кредит с задержкой платежа по обязательствам) – значит ли это, что на всю оставшуюся жизнь он ухудшил свою кредитную историю и получение льготного автокредита ему больше никогда не светит? - Все зависит от конкретики. Если, например, заемщик задержал платеж на срок до месяца, а потом вернулся в график платежей – это одна ситуация и одни штрафные баллы. Если не платил более 60 дней – другие. Но гражданам стоит знать, что даже длительная просрочка не означает, что вам никогда более не дадут кредита. В любой сложной ситуации надо идти на контакт с кредитором, договариваться о льготном режиме и реструктуризации. После погашения проблемного долга можно взять небольшой кредит или оформить кредитную карту и постепенно начать восстанавливать кредитную историю. И получить в итоге и автокредит, и ипотеку. - Если человеку отказали в автокредите по причине низкого ПКР, можно ли его как-то улучшить? - Можно, как я говорил уже, поднять рейтинг при помощи привлечения небольших потребительских ссуд или оформления кредитной карты, с аккуратным последующим обслуживанием и погашением кредита. Это надежнее, чем верить мошенникам, которые обещают за деньги сделать кредитную историю «хорошей». Их появилось сейчас очень много и все они бессовестно обманывают доверившихся им клиентов. Только добросовестные действия самого заемщика могут исправить кредитную историю и улучшить рейтинг. - Можем ли мы на конкретной ситуации разобрать пример, когда ПКР составляет 400 и отдельно – 800. Как число баллов влияет на принятие решения банком? На его проценты по автокредиту? - Только если пример не конкретный, а гипотетический. Если у вас ПКР – 800 баллов, вы можете выбирать из самого широкого круга предложений банков с лучшими условиями. В 2019 году банки одобряли 70% заявок на получение автокредита от заемщиков с ПКР в 800 баллов и больше. Здесь все понятно. Но и рейтинг в 400 баллов необязательно закрывает для вас двери автосалонов. В 2019 году из всех заявок на автокредиты с ПКР меньше 400 баллов было одобрено 17%. То есть шансы не нулевые. Но надо понимать, что одобрение в случае низкого значения ПКР будет возможно на небольшую сумму и в случае, если у заемщика по остальным параметрам все будет хорошо – достаточный доход, стабильная работа в низкорискованной отрасли и т.п. Кроме того, банк может попросить дополнительные гарантии исполнения обязательств. Например, дополнительный залог или поручителей. Для заемщиков с большим значением рейтинга на сайте НБКИ банки-партнеры предлагают спецусловия по потребительским кредитам. Если вам по каким-либо причинам не подходит автокредит, можно рассмотреть альтернативу – почему бы нет? Но лучше, конечно, все-таки попробовать сначала улучшить рейтинг путем привлечения небольших кредитов, а потом попытаться взять автокредит еще раз. Уверяю вас, условия будут намного привлекательнее. - На «Банки.ру» была опубликована таблица по выдаче кредитов разными банками. В графе «вероятность одобрения» у одного банка написано 69%, у другого – 87%. Это значит, что не все банки ориентируются на ПКР? Или у всех разные расчеты? - Каждый банк имеет свой аппетит к риску. У кого-то более высокие ставки, но процент одобрения заявок больший, потому что такой подход позволяет покрывать убытки от невозвратов за счет доходов от других кредитов. Кто-то, наоборот, дает кредиты под меньший процент, но одобряет меньше заявок. И здесь ПКР является определенным компасом для заемщиков – в этом его главная роль. Если у вас высокий ПКР – идите за лучшими предложениями. Небольшой ПКР – увы, самые привлекательные условия для вас, скорее всего, недоступны. И вот здесь может быть развилка – или получать нужный кредит на не самых оптимальных условиях, или потратить время на улучшение рейтинга с помощью небольших кредитов или кредитной карты. Ведь все платежи по кредитному договору, даже на небольшую сумму, попадают в кредитную историю и оказывают положительное влияние на значение ПКР. - Невозвраты автокредитов – насколько это актуально сейчас? Проводился ли анализ за 2019 год – сколько среди тех, у кого кредит стал проблемным, людей с высоким ПКР и низким? - В целом портфель автокредитов обслуживается хорошо. Просроченная задолженность стабильно находится на уровне 8%. Это существенно лучше, чем в необеспеченном кредитовании, но хуже, чем в ипотеке. И по уровню ПКР автокредитование занимает промежуточное положение между этими двумя видами кредитов. Таблица 3. Качество обслуживания различных типов кредитов и средние значения ПКР заемщиков