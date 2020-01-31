Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ («Автостат»)

На ежегодной конференции Ассоциации Европейского бизнеса (АЕБ) были подведены итоги 2019 года. Так, по данным АЕБ, российский авторынок снизился на 2,3% до отметки 1 млн 759 тыс. автомобилей. Прогнозы на 2020 год также не радуют – продажи пассажирских и легких коммерческих автомобилей в России продолжат падение. Речь идет, конечно, о новых автомобилях. А что происходит на рынке автомобилей с пробегом? Какое влияние он оказывает на рынок новых автомобилей? И что, в свою очередь, влияет на вторичный рынок? Готовы ли банки кредитовать покупку автомобилей с пробегом, и какой документ им нужен для развития этого вида кредитования? Об этом председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер рассказал в интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ».

- Учитывая, что рынок новых автомобилей показал снижение объемов в 2019 году, мы хотели бы поговорить об очень важной составляющей этого рынка – автомобилях с пробегом. Его общий объем в прошлом году составил 5,4 млн единиц, что на 0,4% меньше по сравнению с 2018 годом. Большинство марок уже имеют программы поддержки и развития направления автомобилей с пробегом. Как вы считаете, рынок автомобилей с пробегом помогает или мешает развиваться рынку новых автомобилей?

- К сожалению, в данный момент у нас в комитете нет рабочей группы по этой теме, хотя мы, безусловно, обсуждаем и комментируем ситуацию на рынке автомобилей с пробегом. Большинство автопроизводителей считают, что этот рынок дополняет рынок новых автомобилей и является составной частью дилерского бизнеса. Хороший, здоровый, правильный дилерский центр должен иметь у себя это направление на высоком уровне и в хорошем качестве.

- Как, по-вашему, сейчас развивается трейд-ин?

- Реальное положение дел в трейд-ин можно оценить, только если убрать все субсидии и дотации, что, безусловно, повлияет на уровень продаж автомобилей с пробегом. Хочу отметить, что до сих пор мы не обладаем информацией о продажах на вторичном рынке через дилерские сети до момента начала субсидий и программ господдержки.

Высококачественный бизнес в авторитейле, поддержанный со стороны автопроизводителей, тогда находился в зачаточном состоянии. Реализация автомобилей с пробегом через официальных дилеров составляла всего 4 – 5%. Сегодня это показатель достиг, по некоторым оценкам, 15 – 16%.

- По оценкам аналитического агентства «АВТОСТАТ», с учетом продаж в массовом и премиальном сегментах этот показатель составляет порядка 10%.

- И даже в этом случае это весьма неплохой показатель – число продаж автомобилей с пробегом через официальных дилеров удвоилось. Если подводить итог, то в начале мы видели некую низкую базу, затем – пик продаж, поддержанный со стороны государства, а сейчас мы увидим, что будет происходить с рынком без такой поддержки. Скорее всего, уровень рынка будет чуть ниже, чем год или два назад.

Замечу, что взаимосвязь рынка новых и подержанных автомобилей вполне очевидна: если растет рынок новых, то вторичный рынок проседает, и наоборот. Сейчас мы наблюдаем небольшой двойной спад на обоих рынках, но это исключительно из-за окончания действия программ поддержки.

- Кредитование автомобилей с пробегом существенно выросло за последнее время – доля таких сделок уже достигла 25% от всего объема выданных автокредитов. В этом направлении банки, в первую очередь, стремятся работать с дилерами. Как вы считаете, за счет чего возможно дальнейшее развитие этого вида кредитования?

- В первую очередь, это интересно дилерам, но косвенно касается и автопроизводителей, поскольку отток на складе у дилера – это возможность притока от дистрибьютора. И безусловно, специальные программы от автопроизводителей интересуют банки, поскольку дают гарантии качества такого автомобиля. Кроме того, речь идет о платежеспособных клиентах, поскольку разница между новым и подержанным автомобилем составляет 20 – 30%, а в абсолютном выражении – это солидная сумма. И, конечно, банки понимают, что это очень перспективное направление бизнеса. А что касается самих клиентов, то для банка нет разницы – кредитовать покупку нового или подержанного автомобиля. Это одни и те же проблемы, одни и те же плюсы и минусы.

Еще один источник роста для этого направления я вижу в финансировании закупок дилеров со стороны банков. Сегодня банки готовы кредитовать только покупку новых автомобилей, а дилеру интересно получить деньги в рамках своего лимита и на авто с пробегом.

- Мы думаем, что в этом случае актуален вопрос по остаточной стоимости автомобиля. Банку необходима гарантия определенной суммы, которую он сможет получить за конкретную модель через 3 – 4 года.

- К сожалению, как российские, так и зарубежные банки пока не оперируют понятием остаточной стоимости, для них это абстрактная вещь. И она останется таковой до тех пор, пока не будет создан некий общий справочник, где будет прописана остаточная стоимость любого автомобиля.

Видеоверсию интервью с Йоргом Шрайбером смотрите на канале «Автостат-ТВ»