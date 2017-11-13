Ким Ик Донг, генеральный директор Hyundai Truck and Bus Rus («Автостат»)

Грузовые автомобили Hyundai, которые продаются в России уже более 20 лет, уверенно заняли свою нишу на нашем рынке – во многом благодаря продуманной линейке продуктов, широкой гамме предлагаемых универсальных и специальных надстроек к своим моделям и развитию дилерской сети. С какими показателями заканчивает компания «Hyundai Truck and Bus Rus» 2018 год и над какими задачами планирует работать в следующем году – об этом корреспонденту аналитического агентства «АВТОСТАТ» рассказал генеральный директор компании Ким Ик Донг.

- 2018 год подходит к концу. Можно ли сейчас подвести какие-то предварительные итоги? Что удалось из тех планов, которые строила компания на 2018 год? Что из этих планов переходит на будущее?

- Для Hyundai Truck and Bus Rus 2018 год оказался успешным, и по его итогам мы планируем показать рост на уровне 50% по отношению к 2017-му. На фоне 7-процентного роста рынка за 10 месяцев текущего года этот результат выглядит более чем убедительным.

Для коммерческого подразделения Hyundai Motor Company Россия является стратегически важным регионом, поэтому мы продолжим работать над увеличением рыночной доли, запуском новых продуктов, произведенных в РФ, и развитием дилерской сети.

- Расскажите о линейке продаваемого коммерческого транспорта в России. Какие модели Hyundai пользуются большим спросом на российском рынке?

- На сегодняшний день линейка коммерческих автомобилей Hyundai представлена в России следующими моделями: малотоннажными грузовиками HD35 City и HD35 полной массой 3,5 т, с категорией прав «B», среднетоннажными HD78 полной массой 7,5 т и HD120 полной массой 12 т, а также автобусами Universe.

Безусловный флагман продаж на российском рынке – модель HD78, которая одновременно является лидером в своем субсегменте.



- Каких новинок от вашей компании можно ждать российскому авторынку в 2019 году?

- В середине 2019 года мы планируем вывести на рынок новый Mighty. Он будет доступен в нескольких категориях полных масс в сочетании с различными двигателями «Евро-5» и колесными базами. Уверены, что этот продукт позволит компании занять более сильные позиции в сегменте малотоннажных и среднетоннажных грузовиков, составив достойную конкуренцию японским брендам.

Также к новинкам можно отнести дополнительные колесные базы для HD78 и HD120, вывод которых состоялся в ноябре 2018 года.

- Какая часть из продаваемых вами автомобилей и автобусов сегодня производится на территории России? Устраивают ли вас мощности и возможности калининградского «Автотора»? Есть ли в планах расширение производства?

- Вся модельная линейка грузовых автомобилей Hyundai производится в России на заводе «Автотор», и на сегодняшний день его производственные мощности в полной мере отвечают нашим потребностям.

- В нашей стране сейчас курс на усиление локализации производства автокомпонентов. Удается ли вам вовлекать в процесс производства автокомпонентов для ваших грузовых автомобилей и автобусов местных производителей или на «Автоторе» идет простая сборка из поступающих машинокомпонентов?

- Мы с партнерами продолжаем работать над повышением локализации. Большая часть продуктов производится в формате мелкоузловой сборки (CKD), включающей сварку и окраску кабин, поэтому в составе комплектации автомобилей, конечно, присутствуют и локальные компоненты.

- В 2017 году на территории РФ у вас работало около 50 дилеров и представители вашей компании в интервью рассказывали, что стоит задача увеличить их численность и что вы начинаете выстраивать дилерский бизнес в России с применением Trade-in и с реализацией автомобилей с пробегом. Расскажите, что удалось сделать за это время в данном направлении?



- Направление Trade-in является новым для компании, и сейчас мы находимся на этапе «отлаживания и внедрения». При этом наши дилеры уже предлагают клиентам эффективные решения в этой области.

Согласно нашим планам, в конце 2018 года дилерская сеть компании вырастет и будет состоять из 53 партнеров. Но в первую очередь для нас важно не количество, а качество, то есть мы ориентированы на повышение эффективности каждого дилерского центра.

- Вы продаете в России примерно 10 тысяч коммерческих автомобилей с универсальными и специальными надстройками. Какой тип надстроек был наиболее востребован потребителем в 2018 году?

- Продажи 10 тысяч коммерческих автомобилей – это скорее цель, показатель, к которому мы хотели бы вернуться. По разного рода причинам сейчас он значительно ниже. Но, как мы и говорили, российский рынок является стратегически важным для компании.

Наиболее востребованными являются изотермические фургоны в различном исполнении. Также наши потребители ценят универсальность шасси Hyundai, на базе которого с помощью различных видов специальных надстроек создаются краны, эвакуаторы, мусоровозы и т.д.

- Ваш прогноз на 2019 год. Каким он будет для российского авторынка? Какие задачи вы ставите перед собой на этот год?

- Если говорить о рынке в целом, то мы не видим фундаментальных причин для его активного роста в 2019 году. Скорее всего, рынок останется на уровне 2018-го, возможно небольшое увеличение – на 2-3%.

В новом году мы ориентированы на запуск новых продуктов, увеличение рыночной доли и повышение эффективности существующих партнеров.