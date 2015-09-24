Есики Кишимото, гендиректор «Субару Мотор» (MotorPage.ru)

Осень на российском автомобильном рынке – время традиционного оживления спроса. Не исключено, многие автопроизводители захотят воспользоваться этим и хотя бы отчасти наверстать потери первого полугодия. Однако кризис диктует свои условия, доходы населения сокращаются, сбережения тают, уверенности в том, что стандартные рецепты и сценарии помогут, нет. О ситуации на рынке, стратегиях поведения в условиях кризиса и возможностях сохранения ценовой привлекательности автомобилей порталу MotorPage.ru рассказал генеральный директор ООО Субару Мотор, Есики Кишимото.

- В ситуации, когда курс доллара колеблется на уровне 67-70 рублей, а евро – 75-77 рублей, невозможно сдерживать рост цен. Сейчас мы тщательно следим за изменениями на российском рынке, чтобы определить оптимальную стоимость продажи автомобилей.

- Рост спроса в начале осени – это локальное увеличение или есть надежда на его продолжение?

- Мы полагаем, что рост спроса на новые автомобили связан с большими валютными колебаниями, которые начались в конце августа. Тех, кто хотел приобрести автомобиль в этом году, но занял выжидательную позицию, подстегнуло падение рубля. Поэтому увеличение продаж на рынке носит, скорее, локальный характер.

- На какие модели Subaru сейчас направлено внимание российского потребителя? Заметны ли изменения потребительских предпочтений?

- Наших клиентов, как и прежде, больше всего интересует сегмент полноприводных кроссверов – XV, Forester и Outback. Особенно Outback, потому что новое поколение модели появилось в дилерских центрах Subaru этим летом. Мне кажется у нас получился достойный автомобиль, который понравится всем, кто подбирает для себя универсал повышенной проходимости.

- Скидки, которые предлагают сегодня автопроизводители, как правило, завязаны либо на кредит, либо на trade-in, либо на программу утилизации, а то и на все вместе. При этом сумма скидки как правило не так уж велика. Означает ли это, что производители достигли границы рентабельности?

- Специальные предложения, которые поступали весной-летом этого года от большинства автопроизводителей – скорее новый раунд в борьбе за клиента. В начале года все стремились сдерживать неминуемый рост цен, а уже летом мы наблюдали следующий этап соревнования за долю рынка.

- Что для вас в условиях кризиса является приоритетом на российском рынке объемы продаж, сохранение прибыльности, что-то еще?

- Мы стремимся сохранить ценовой диапазон наших автомобилей, несмотря на кризис. Стабильность, надежность и лояльность к клиентам являются нашими ключевыми ориентирами.

- Возможно ли в условиях нынешнего кризиса эффективное сдерживание роста цен?

- В условиях кризиса 2015 года сдерживать цены очень сложно. Тем более, что производители по-разному понимают свою эффективность: для одних – это прибыль, для других – доля рынка, для третьих что-то ещё.

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