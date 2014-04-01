Елена Смирнова, глава Audi в России (autogoda.ru)

Интервью главы Audi в России Елены Смирновой для Премии «Автомобиль года в России».

- Автомобили с четырьмя кольцами пользуются в России большой популярностью. Как вы думаете, почему? Только лишь из-за высочайшего качества?

- Благодарим за высокую аттестацию. Безусловно, качество автомобилей – это очень важный момент, но не менее значимыми компонентами успеха Audi на российском рынке являются дизайн, философия бренда и качественный сервис. С последнего и хотелось бы начать.

Существует два международных рейтинга, отражающих уровень предоставляемого клиентам сервиса по всем брендам, работающим в России. Так вот и в первом, и во втором случае Audi Russia входит в ТОП-3 в премиум-сегменте. Для нас это очень значимый показатель, говорящий о том, что компания не ошиблась с выбором стратегии работы с клиентами.

Если говорить о дизайне, то существует достаточно много исследований, причем не только российских, в которых дизайн бренда Audi оценивается как один из передовых в автомобильном мире. Audi ТТ с 1990 года и вовсе считается иконой промышленного дизайна. Хочу подчеркнуть, что Audi уделяет много внимания не только общему виду, но и малейшим деталям, элементам интерьера, фронтальной оптике – для дизайнеров бренда с четырьмя кольцами не бывает неважных мелочей.

Философия бренда – спортивность, прогрессивность и изысканность. Она находит отражение в каждом автомобиле – от Audi А1 до Audi А8.

- Планируете ли вы расширить присутствие Audi в России в 2014 году? Будут ли открываться новые дилерские центры?

- Мы стараемся быть как можно ближе к нашим клиентам. Совсем недавно были открыты новые дилерские центры в Туле, Хабаровске, Белгороде. В этом году состоится еще 6 открытий в разных регионах. В каких-то городах мы впервые выходим на рынок, в других – расширяем свое присутствие. Решение об открытии нового дилерского центра зависит от размеров парка, уровня спроса в том или ином регионе. Если мы видим, что где-то нашим клиентам приходится стоять в очередях и ждать записи на сервис, или если аналитики Audi прогнозируют подобную ситуацию через несколько лет, то мы принимаем решение об открытии нового дилерского центра. Если говорить о количественных показателях, то в 2015 году в России должно работать 88 дилерских центров Audi, а в 2018-м – уже 100.

- На что вы опираетесь в первую очередь при принятии такого рода решений?

- Во-первых, на статистику продаж. Российский рынок очень волатилен, зачастую прогнозы корректируются по два раза в год. Но в стратегическом плане Россия – растущий рынок.

Во-вторых, на оценку покупательской способности населения. В-третьих, на размер парка автомобилей Audi в регионе. Эти критерии позволяют с высокой точностью прогнозировать, где и когда нам может понадобиться новый дилерский центр, и какого формата: либо полнофункциональный (на 30 мест в сервисе), либо компактный (service only, 5 мест в сервисе и 1 автомобиль в выставочном зале). Последнее решение адресовано регионам с невысоким спросом на автомобили премиум-сегмента, где тем не менее каждый клиент Audi вправе рассчитывать на всестороннюю поддержку и профессиональный сервис.

- Но ведь бывают такие ситуации, когда люди покупают автомобиль в одном регионе, а на учет ставят в другом. Вы как-то это отслеживаете?

- Конечно. В нашем распоряжении есть инструменты – например, сервис компании МИС – которые позволяют анализировать миграцию клиентов и видеть, где автомобиль был куплен, а где поставлен на учет.

- Можно ли, исходя из этих данных, сделать вывод о том, в каком регионе больше любят седаны, а в каком – внедорожники?

- Это возможно, но для подобных целей мы используем другие инструменты. Что касается компании МИС, то она интересна прежде всего тем, что позволяет видеть регион продажи автомобиля и место его постановки на учет. До недавнего времени 80 процентов новых автомобилей Audi продавалось в Москве. Понятно, что многие из них уезжали в другие регионы. С открытием новых дилерских центров доля столицы в статистике продаж упала до 50 процентов.

- Компания Audi собирала часть своих моделей на калужском заводе концерна Volkswagen. Как обстоят дела в настоящее время?

- В данный момент мы работаем в рамках постановления Правительства РФ № 166, которое позволяет нам в течение двух лет произвести определенное количество автомобилей, а именно – 11 тысяч. Это модели Q5, Q7, А6, А7, А8, которые будут собраны на заводе в Калуге. Необходимо подчеркнуть, что место происхождения автомобиля уже не имеет большого значения. Существует такое понятие, как made by Audi – сделано Audi. Не все модели бренда с четырьмя кольцами производятся в Германии – у компании есть заводы в Братиславе, Мартореле – при этом качество производства везде одинаково и не разнится от страны к стране. То есть вне зависимости от того, где был произведен ваш автомобиль Audi, вы можете быть уверены, что он отвечает самым высоким стандартам бренда с четырьмя кольцами.

Компания Audi относится к концерну Volkswagen, и следует напомнить, что когда открывался завод в Калуге, он был самым современным в семье Volkswagen на тот момент. Страна, на территории которой располагается производство, не имеет значения. Мы просто берем новейшие технологии концерна и переносим их на новое место. Локальные сотрудники, которые заняты на конвейере, прошли обучение по единым для Volkswagen стандартам, а в группе выпуска автомобиля с линии всегда работают представители концерна из Германии. Кстати, согласно рейтингу J.D. Power, лучший автомобильный завод в Европе – это предприятие Audi в городе Неккарзульме.

- Одной из самых ярких новинок салона во Франкфурте в 2013 году был концепт Audi Quattro. Есть ли у него перспективы добраться до конвейера? И не могли бы вы сказать несколько слов о новинках Женевского автосалона.

- Действительно, Audi quattro concept получил очень хорошие отзывы международной прессы и потенциальных покупателей. Однако не стоит забывать, что на данный момент это концепт, и прежде чем дело дойдет до промышленного производства, должно пройти несколько лет. Точную дату сейчас назвать сложно, но учитывая столь теплый прием от мировой прессы, можно предположить, что уже через два года мы увидим этот автомобиль на улицах наших городов.

Что касается новинок Женевского автосалона, то в первую очередь стоит сказать об Audi ТТ – автомобиле, который вызывает положительные эмоции у всех людей, вне зависимости от возраста и пола. Audi ТТ первого поколения стал иконой стиля и остается ей до сих пор. Новая модель, которую мы увидим в ближайшее время, – это автомобиль, полностью отвечающий философии марки, вобравший в себя огромное количество преимуществ виртуальных технологий. Несомненно, и в России он будет иметь большой успех.

- На крупных мировых выставках компания Audi показала уже несколько концептуальных купе-кроссоверов. Значит ли это, что вскоре мы увидим новый внедорожник с четырьмя кольцами на радиаторной решетке?

- Не так давно глава концерна AUDI AG Руперт Штадлер официально заявил, что в 2016 году мы увидим компактный кроссовер от Audi – Q1. Очевидно, что сегмент внедорожников для России особенно важен. Если говорить о рынке в целом, то 30 процентов продаж приходится именно на них. В премиум-сегменте доля полноприводной техники еще выше. Можно сказать, что каждый второй автомобиль «большой немецкой тройки», проданный в России, – это внедорожник. Помимо компактного кроссовера Q1 через 2 года должен появиться еще один автомобиль. Пока мы не знаем, как он будет точно называться. Рабочее название – Q8. Внедорожник находится в стадии разработки. Стоит подчеркнуть, что при его создании будут учтены потребности российских клиентов.

- Неужели российский рынок настолько важен для Audi, что предпочтения наших сограждан оказывают влияние на процесс разработки новых моделей?

- Российский рынок входит в число 10 наиболее приоритетных для Audi как по ключевым, объемообразующим моделям, так и по имиджевым. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Audi Russia оказывает заметное влияние и на дизайн автомобиля, и на его оснащение. Мы можем выбирать, и нас слышат. Это очень важно.

- Каких новинок можно ждать от Audi в 2014 году?

- Новинок будет достаточно много. Во-первых, это Audi S3 Sedan, сочетающий в себе потрясающую мощь и яркий характер спорткара с комфортом и экономичностью городского седана. Мощность Audi S3 составляет впечатляющие 300 л.с., при этом расход топлива в смешанном цикле не превышает 6,9 литра на сотню километров. Во-вторых, Audi RS Q3 – первый внедорожник в семье Audi с литерами RS. Это автомобиль с двигателем 2,5 л мощностью 310 л.с. и также с очень скромным аппетитом (8,8 л на 100 километров в смешанном цикле). В-третьих, на рынок выйдет первый гибридный серийный автомобиль Audi – А3 e-tron. В движение его приводит тандем бензинового двигателя мощностью 140 лошадиных сил и 75-киловаттного электромотора. Запас хода на электрической тяге достигает 50 километров, а в гибридном режиме – около 700 километров.

- Вы считаете, что гибридные автомобили имеют хорошие перспективы на российском рынке? Интерес к ним действительно есть, но что делать со вторичным рынком, гарантийным обслуживанием, сервисом?

- Конечно, для того чтобы эта автомобильная технология стала успешной на российском рынке, необходимо наличие определенной инфраструктуры, хотя бы зарядной. Если говорить о психологической стороне вопроса, то гибридные автомобили в ближайшие несколько лет все-таки останутся нишевым продуктом. Однако тенденции таковы, что чем дальше, тем больше внимания мы уделяем заботе об окружающей среде, задумываемся о расходе топлива. А ведь еще несколько лет назад никого не интересовало, сколько топлива потребляет Q7 V12. Хочется верить, что в скором времени россияне осознают важность и такого показателя, как уровень выхлопа.

- Мы уже привыкли к тому, что Audi регулярно удивляет нас интересными решениями в организации фронтального освещения. Запоминающаяся графика фар стала фирменным знаком марки. Каких новаций в этом вопросе можно ждать в ближайшее время?

- Отдельного упоминания заслуживает технология Matrix LED. Она включает в себя 25 светодиодов, объединенных в группы по 5 штук. В зависимости от дорожной обстановки электроника либо увеличивает, либо уменьшает яркость свечения в каждой из них. Необходимо подчеркнуть, что идеальное освещение дороги достигается без поворотного механизма. Также у компании Audi есть система лазерного света – лазерный пучок падает на фосфорную линзу с желтым светом, а она в свою очередь равномерно освещает дорогу перед автомобилем. Если говорить о новшествах вообще, то нельзя не упомянуть технологии высокоскоростного доступа к интернету 4G LTE – скорость такого подключения к сети сопоставима с кабельным Интернетом. Мы считаем, что для потребителей, живущих в век передовых информационных технологий, это важно.

- Какие планы стоят перед российским представительством Audi в 2014 году?

- Планы Audi остаются неизменными вне зависимости от курса рубля и евро. Приоритеты компании прежние – сохранить высокий уровень сервиса. Некоторым брендам важно постоянно что-то доказывать, задача других – сохранять и приумножать достигнутое. В 2014 году мы представим программу Audi с пробегом plus. Учитывая актуальную динамику курсов валют, это своевременный шаг для Audi в России. Клиентам будут предложены автомобили немного другого ценового сегмента. Это автомобили, отвечающие всем стандартам бренда с четырьмя кольцами, история и техническое состояние которых были проверены производителем, к тому же еще и с гарантией. Иными словами, клиент сможет приобрести подержанный автомобиль высочайшего качества, соответствующий всем критериям нового.

- А продаваться эти автомобили будут в тех же шоу-румах, что и новые?

- Важно, что автомобили будут продаваться официальными дилерами Audi в России. Специалисты предварительно осматривают каждый автомобиль по чек-листу, содержащему 110 пунктов. В результате покупатель получает гарантию того, что автомобиль технически исправен, кроме того, мы берем на себя обязательства по его обслуживанию. Также в этом году совместно с Volkswagen Банком мы выводим на рынок новые финансовые продукты. Речь идет о кредите с обратным выкупом. Совершенно верно, компания Audi Russia собирается активно работать с лизингом для физических лиц. В этом смысле мы пионеры на российском рынке. Это должно максимально облегчить потенциальным клиентам Audi вход в премиум-сегмент.

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