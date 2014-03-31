Фредерик Банзе, гендиректор Citroen (Auto.ru)

Генеральный директор Citroen г-н Фредерик Банзе считает, что рейтинги TÜV имеют ярковыраженный протекционистский оттенок.

- Совсем недавно ситуация с ближайшим будущим концерна PSA прояснилась: состав акционеров пополнился французским правительством и китайской компанией Dongfeng. Я разговаривал с несколькими людьми в Peugeot, и они намекали, что концерну нужна более серьезная модернизация. Как Вы думаете, не лучше ли было бы для Citroen выйти из концерна PSA и перейти под крыло одной из китайских компаний – той же Dongfeng?

- Да, теперь у нас в акционерах и Dongfeng, и правительство Франции. С позиции управления компанией ничего не изменится. У нас три марки: Peugeot, Citroen, DS. Вопрос не ставится таким образом, чтобы какой-то бренд выделить из PSA. Все модели связаны технически, логистически и т.п.

- Линейка DS выделена в отдельный бренд и продается через отдельных дилеров только в Китае. В остальных странах будет так же?

- Это будет, но когда – никто не знает. Чтобы Audi выделить в полноценный бренд, потребовалось 20 лет, сколько нужно для DS – неизвестно.

- Citroen C4 Picasso первого поколения в краш-тесте Euro NCAP показал слабую защиту грудной клетки водителя при боковом ударе о столб – фактически нагрузки таковы, что остаться в живых – шансов немного. У Citroen C4 Picasso второго поколения – та же картина. Это системная ошибка проектирования или у Citroen свои стандарты пассивной безопасности, по которым вероятность бокового удара о столб считается низкой?

- Не может быть такого. Это где? На русском сайте Euro NCAP? У нас пять звезд – максимальное количество, что еще нужно? Есть все подушки безопасности, и боковые в том числе. Это не может быть Citroen, наверное, другой бренд.

- Правильно ли я понимаю, что нынешний Citroen С5 – последняя модель, где устанавливается гидропневматическая подвеска? Если да, то почему компания отказывается от одного из своих главных маркетинговых козырей? Или кроме фанатов марки Citroen такая подвеска никому не нужна?

- Гидропневматическая подвеска – прекрасное решение, которое дает нам преимущества в области комфорта. Я не могу сказать, будем ли мы в перспективе использовать эту технологию. В любом случае, в нашем распоряжении будет такая технология, которая станет решать те же задачи, что и гидропневматика. Существуют разные способы достижения нужных нам показателей.

- Citroen C5 CrossTourer – единственный автомобиль в этом секторе, не имеющий полного привода. А полный привод – это главное, что может быть в таком сегменте. За счет чего будет Citroen конкурировать?

- В этом сегменте не у всех есть полный привод, вот, например, у гибридного 508 он не постоянный. Передний привод – наше осознанное решение. Некоторые вопросы проходимости может решить наша интеллектуальная система контроля тяги.

- Будут ли продавать DS Wild Rubis в Европе?

- Пока это вообще концепт-кар. Серийную версию мы начнем продавать уже в конце года. Потом машина выйдет и на другие рынки, возможно и в некоторых странах Европы и даже в России.

- Я посмотрел рейтинг TÜV, подготовленный в 2013 году, и обнаружил, что в группе машин возрастом 2-3 года в группу худших (самых ломающихся моделей) входят шесть моделей Citroen, в группу возрастом 4-5 лет – 3 модели, 6-7 лет – 1 модель, в группу 8-9 лет – НИ ОДНОЙ МОДЕЛИ, в группу 10-11 лет – НИ ОДНОЙ МОДЕЛИ. Это говорит о том, что за последние десять лет качество моделей Citroen резко упало. Может быть, в этом заключается главная причина падения продаж в Европе?

- Все-таки некоторые наши модели последних лет показывают хорошее качество. Что до этой организации, то она анализируют те критерии, которые Citroen не принимает во внимание. Тот же Citroen C4 показывает сейчас лучший рейтинг, чем прежде. Кроме того, критерии TÜV, скажем мягко, имеют ярковыраженный протекционистский оттенок. И если вы читали о том, что творится вокруг ADAC, например, то вопросов не должно возникнуть.

- На мой взгляд, одна из ключевых проблем Citroen сейчас – устаревшая линейка силовых агрегатов, и если на имеющихся моторах Citroen еще может протянуть несколько лет, то с коробками, особенно с 4-ступенчатыми автоматами (да и с 5-ступенчатыми коробками ETG), положение критическое. 4АКП ломаются, 5ETG не отвечают современным требованиям по комфорту переключения. Когда мы увидим на Citroen новые коробки и кто будет подрядчиком?

- Да, это так, 4-ступенчатая АКП – старая, мы снимаем ее с производства. Но у нас и 6-ступенчатая АКП есть от Aisin, как Вы знаете. Что касается роботизированной КП, – да, ее потребительские характеристики не на высоте. Это если говорить о «роботе» в 5 ступеней. А вот ETG6 – совсем другая история. Она и потребление топлива снижает, и работает лучше, и позволяет пользоваться всеми преимуществами классического «автомата». Мы здорово ее доработали, и сейчас отзывы о ней хорошие. Вообще, нельзя сказать, что ситуация катастрофическая. Я бы первый признал это.

- Небольшие японские компании вроде Suzuki и Subaru отказались от 4-ступенчатых гидромеханических «автоматов» в пользу вариаторов. Это относительно дешевый способ резко улучшить потребительские характеристики моделей, определяемые коробкой передач. Прорабатывается в Citroen переход на вариаторы?

- Нет, мы не планируем вариаторы. Aisin – это наш основной поставщик сегодня, и мы работаем с ним над новой автоматической коробкой следующего поколения.

- Когда мы увидим на машинах Citroen даунсайзинговые двигатели собственной разработки?

- У нас готовится к выходу такой мотор объемом 1,2 литра с турбиной, в 130 «лошадей», Вы скоро с ним познакомитесь.

- Вы уже пять лет (с 2009 года) руководите маркой Citroen, назовите три Ваших главных достижения на посту генерального директора.

- Во-первых, я бы назвал запуск линейки DS – это успех. С линией DS мы показываем, что французские машины могут быть премиальными. Второе – это репозиционирование бренда с моделями C4 Cactus и С1. Я лично этим занимался, это мой вклад в изменение имиджа Citroen. Ну и, в-третьих, я веду работу так, как считаю нужным, и представляю именно тот тип лидера, который нужен компании. Хотя, конечно, по поводу этого пункта лучше спросить у сотрудников. Я всегда считал нужным максимально вовлекать их в процесс управления, делать так, чтобы они получали больше удовольствия от работы.

- Во второй половине двадцатых годов прошлого века Эйфелева башня использовалась как рекламный носитель для Citroen – почти десять лет название бренда было видно из любой точки Парижа. Компания была на подъеме. Когда вернутся те времена?

- Я бы хотел вернуть имя Citroen на Эйфелеву башню, но, увы, не могу этого сделать – мэрия Парижа против!

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