Вольфганг Шлимме, гендиректор BMW Group Россия (MotorPage.ru)

В начале 2000-х наш собеседник возглавлял бизнес BMW в России. Затем в течение десяти лет он занимал другие стратегические должности в своем концерне, а осенью 2012 г. вновь прибыл в Москву – решать очень амбициозные задачи в весьма непростое время.

- Для многих автомобильных марок 2013 г. в России стал далеко не лучшим. Как обстоят дела в вашей компании?

- Действительно, в целом спрос на машины падал, однако в премиум-сегменте он примерно на 9% увеличился. Но эта ситуация не уникальна для России, да и вообще она не нова – подобное происходит в разных странах на протяжении последних 15–20 лет. Премиальный сектор в меньшей степени зависит от экономической ситуации, и потому наш концерн работает именно в нем. Кстати, “BMW Group Россия” в 2013 г. даже превзошла средний показатель по сегменту: у нас более чем 13-процентный рост продаж.

- За счет чего этого удалось добиться?

- Прежде всего, появляются новые автомобили, а они всегда привлекают покупателей. Напомню, был модернизирован BMW 5-й серии, появились 4-я серия и 3-я серия Гран Туризмо, которых прежде просто не существовало. Но главное – начались продажи нового BMW X5. Кроме того, новые продукты получали наши другие бренды – MINI и Motorrad. Наконец, важно, что мы продаем не просто автомобили, а премиальный продукт в целом, куда входит и соответствующее обслуживание, отношение к клиентам. Соединение этих факторов и обеспечило опережающий рост.

- Какие модели сейчас наиболее востребованы?

- В последнее время структура спроса на автомобильном рынке меняется – более популярными становятся SUV, и нам есть что предложить в этом сегменте. Но это совсем не значит, что владельцы легковых моделей BMW пересаживаются в кроссоверы и внедорожники. Напротив, за счет этого появляются новые клиенты. И мы не станем маркой, которая выпускает только джипы. Задача бренда – иметь сбалансированную и разнообразную линейку, в которой каждый покупатель найдет что-то для себя. Именно поэтому развиваем легковое направление – в частности, уже этой весной начнем предлагать купе 2-й серии. Да и вообще в ближайшие два года концерн намерен удивлять новыми, очень интересными автомобилями.

- Но ведь и конкуренты не стоят на месте…

- Знаете, когда-то своей 3-й серией мы фактически открыли для клиентов новый сегмент. Вот уже 40 лет многие пытаются копировать наши модели в этом классе, но все они остаются только копиями. Такая же история произошла и с BMW X5 – в 1999 г. подобного автомобиля на рынке вообще не было. С тех пор другие компании стараются создать схожий автомобиль, но каждый раз они отстают. И я убежден, что никто не сможет сделать точно такую же модель, как BMW X5 нового поколения. Чтобы понять это, достаточно зайти к дилеру и взять машину на тест. Этот автомобиль – босс в своем сегменте, он им всегда был и таким останется. Если взглянуть на X5 второго поколения, то есть лишь один автомобиль, который его превзошел, – это X5 третьей, нынешней генерации.

- А что скажете об инновационной линейке i?

- В 2014 г. в России начнем продавать BMW i8. Он совершит настоящую революцию на рынке, причем не только с точки зрения технологий, но и потому, что это – начало будущего. Модель не случайно имеет слоган “Рожденный электрическим”. Тут речь не о том, что, взяв какую-то готовую машину, мы что-то в ней изменили: i8 с самого начала создавался как принципиально новый, электрический. В нем совершенно другие технологии, но при этом он полностью унаследовал гены BMW, продвигает те же ценности, что и классические модели бренда. Имею в виду динамику, невероятное удовольствие от вождения, комфорт. Этот автомобиль не компромисс, мы не жертвуем чем-либо ради получения электрокара. Напротив, он стопроцентный BMW, просто электрический. Вы удивитесь, посмотрев, как модель i стартует со светофора – куда быстрее, чем даже многие другие BMW, которые славятся резким спуртом. И это лишь один из сюрпризов новой линейки.

- А на каких клиентов вы рассчитываете с ней?

- В первую очередь, это люди, которым близки инновации. Скорее всего, живущие в крупных городах, наверное – владельцы BMW. Но так как мы создали абсолютно необычные автомобили, то не удивимся, если придут и совсем новые клиенты. Причем наверняка i8 станет для них первым BMW. Вместе с тем в Европе и Америке продажи модели i3 начались минувшей осенью, и заказов оказалось очень много. Мы изучаем этих покупателей, чтобы понять, кто в будущем может стать клиентом и в России.

- Однако в России нет ни инфраструктуры для электрокаров, ни соответствующего менталитета. Вас это не смущает?

- Еще в 1972 г. на Олимпиаде в Мюнхене использовались электромобили BMW. Это значит, что компания занимается данным направлением уже не одно десятилетие. В итоге наши инженеры нашли уникальное решение того, как уравновесить преимущества и недостатки электрических технологий. Другие бренды этим похвастаться не могут. Что же касается инфраструктуры, в частности, электрозаправок, то именно потому, что в России она только развивается, мы сначала выводим BMW i8, в котором кроме двух электромоторов есть также двигатель внутреннего сгорания, а уже после этого появится полностью электрический i3. Хотя и он может быть в двух версиях. Одна из них оснащена бензиновым генератором, который обеспечивает подзарядку батарей. С ним автомобиль может легко преодолеть свыше 300 км, хотя и запас хода чистого электрокара немал: от 140 до 160 км. Это больше, чем проезжает за день основная часть жителей мегаполисов. Таким образом, с i8 мы выведем линейку на российский рынок, привьем культуру пользования подобными продуктами, а затем сможем расширять ее.

- Сколько дилеров будет предлагать продукты i в нашей стране?

- Сначала по одному в Москве и Санкт-Петербурге. Хотя уже есть запросы и из других регионов. Если там появятся покупатели таких машин, мы, безусловно, предоставим им весь необходимый сервис. Я знаю, что к электрокарам многие относятся скептически, но когда люди поймут, что наши модели i хороши на любых дорогах и в любом климате, спрос начнет расти.

- Что считаете главным в работе дилера?

- Возможно, это прозвучит провокационно, но я скажу так: не тот дилер хорош, кто продает много, а тот, кто обеспечивает лучший сервис. Мы понимаем, что мало создать и реализовать отличный продукт, необходимо еще и заслужить доверие клиента. И именно дилер – лицо бренда, он общается с конечными покупателями и формирует у них отношение к марке.

- У разных компаний на российском рынке различное отношение к системе trade-in. Что думаете об этом вы?

- Дилер, который не активен в продаже подержанных автомобилей, рано или поздно умрет. Для многих людей BMW со вторичного рынка является первым автомобилем, который позволяет войти в мир легендарной марки. Если клиент не найдет такую машину в одном салоне, он пойдет в другой. И дилер, который его хорошо обслужит, может рассчитывать, что в следующий раз этот человек вернется к нему за новой моделью.

- Каким вам видится 2014 г. на российском рынке?

- Спрос в премиум-сегменте продолжит расти, а жесткая конкуренция в нем позволит клиентам выбирать не только лучшие продукты, но и компании, которые смогут предложить действительно премиальный сервис. В целом же для BMW год станет весьма значимым: у нас появится очень много ярких новинок.

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