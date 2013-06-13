Илья Буланов, зам. директора по сбыту «Атлант-М Николаева» («АВТОСТАТ»)

Компания Ford Sollers решила сделать ставку на сегмент SUV в России. О том, каковы перспективы этого сегмента и какие позиции в нем сможет занять Ford, рассказал заместитель директора по сбыту «Атлант-М Николаева» (официальный дилер ООО «Форд Соллерс Холдинг») Илья Буланов.

- В конце первого квартала в России начались продажи нового Ford Kuga. Насколько, по Вашим оценкам, выход нового поколения позволит увеличить продажи Kuga в России и какие новшества нового кроссовера этому будут способствовать?

- Сегмент кроссоверов – самый быстрорастущий сегмент на рынке, самый перспективный и один из самых востребованных в рамках российской действительности. Предыдущая Kuga – очень хороший автомобиль, но продавался небольшими объемами из-за сравнительно высокой стоимости, вызванной таможенными пошлинами и непривычной российскому потребителю линейки двигателей. Несмотря на это, в 2012 году было продано самое большое количество автомобилей за всю историю продаж предыдущей Kuga.

Новый Kuga – это один из самых лучших предложений на рынке, в сегменте полноприводных кроссоверов. Это первый SMART-кроссовер. Чем он отличается от предыдущей Kuga и своих конкурентов, тем же, чем смартфон от обычного телефона – прежде всего инновационными технологиями и доступностью этих технологий.

Клиенты очень хорошо приняли автомобиль не только в России, сейчас даже существует очередь на всех рынках присутствия данной модели (в Европе, в США и России), т.к. спрос превышает предложение. В нашем автоцентре законтрактованы все Ford Kuga до октября месяца.

Машина настолько удачна, что темпы роста ее продаж кардинально отличаются и опережают темпы роста рынка. По моим оценкам за неполный 2013 год, поскольку продажи Нового Kuga начались только с марта, будет продано более чем в 4 раза больше автомобилей, чем было продано предыдущей модели за весь 2012 год, и это в условиях нехватки автомобилей.

Хорошая цена, отличные характеристики и передовые технологии, реализованные в новом Kuga, этому, без сомнения, будут способствовать. Система автоматического торможения Active City Stop, инновационная система открывания багажника «hands-free», передовая интеллектуальная система полного привода Ford, система Ford SYNC, инновационная линейка двигателей EcoBoost и дизельные агрегаты в сочетании с коробкой передачь Ford PowerShift – все эти новинки, которых не было в предыдущем поколении Kuga, делают новый Kuga более удобным, комфортным и безопасным. Кроме того, внутреннее пространство автомобиля стало больше и удобнее.

Разумеется, в автомобиле реализована масса других технологий, которые выводят новый Kuga на совершенно новый уровень внедорожников. Не зря Ford назвал автомобиль СМАРТ-кроссовером!

- В апреле на заводе Ford Sollers началось полномасштабное производство внедорожника Exporer, причем Россия стала второй страной после США, где налажено производство этой модели. Каковы, по Вашему мнению, преимущества локального производства Exporer в России и как это повлияет на продажи этой модели на российском рынке?

- Действительно, завод в Елабуге перешел на производство Ford Explorer по технологии полного цикла. Крупноузловая сборка Explorer началась в 2012 году. Преимущества локальной сборки сегодня очевидны. В первую очередь, это сказывается на цене, которая логично меньше, чем при зарубежной сборке. Во вторую – сроки поставки автомобилей клиентам значительно уменьшаются. Это уже повлияло на продажи, Explorer по праву популярен среди клиентов, и получение премии «Автомобиль года 2013» в своем сегменте тому подтверждение!

Также с началом локальной сборки расширяется и линейка комплектаций модели Ford Explorer на российском рынке, и вслед за начальной комплектацией XLT появилась новая топовая версия – Explorer Sport. Модель покорит сердца покупателей, которые хотят иметь не только стильный полноприводный внедорожник, но автомобиль со спортивным духом.

- Недавно было объявлено о планах производства и продаж в России нового субкомпактного кроссовера Ford EcoSport. Каковы, по Вашему мнению, потенциал продаж EcoSport и какое место по объему продаж EcoSport может занять в российских продажах Ford?

- Отличная новость, с нетерпением ждем 2014 год, когда начнется производство и продажа! Продажи должны быть потенциально высокими, все будет зависеть от установленных цен. Как продукт – я думаю, машина взорвет рынок, как когда-то это сделал Ford Fusion в В-классе. Подтверждением тому служат первые отзывы клиентов на новость в автосалоне и в сети интернет. Время покажет, как будет на самом деле, ждать осталось недолго.

- Исходя из стратегии Ford Sollers, компания решила сделать ставку на сегмент SUV в России. Каковы по Вашим оценкам перспективы этого сегмента и какие позиции в нем сможет занять Ford?

- Аналитики уже в 2005 году начали говорить, что SUV сегмент обладает наибольшим потенциалом в России. В 2012 году, согласно данным агентства «АВТОСТАТ», сегмент SUV достиг уровня 30,6% рынка и практически догнал С-класс по доле продаж в России. Такими темпами SUV сегмент в ближайшее время должен обогнать С-класс и стать лидером рынка. Рост продаж моделей Kuga и Explorer подтверждает это, а с цифрами, как известно, не поспоришь.

В России положение компании в SUV сегменте кардинально влияют на имидж бренда. Может быть, Ford немного опоздал в России с акцентированием внимания на этом сегменте, но лучше поздно, чем никогда.

Запуск нового поколения Ford Explorer в прошлом году и нового Ford Kuga в этом значительно усилили позиции марки в этом сегменте, а предстоящий запуск Ford EcoSport должен будет закрепить результат.

Ford ставит перед собой амбициозные цели – сохраняя сильные позиции в сегментах С и CD, выйти на уровень лидеров в сегменте кроссоверов и внедорожников. В связи с этим, изменено и позиционирование в рекламных коммуникациях: “Компания Ford – это легендарный производитель внедорожников”. И это не пустые слова – достаточно взглянуть на модельный ряд компании Форд в США и на статистику продаж внедорожников Форд в мире.

Уверен, предпринимаемые шаги позволят компании Ford занять лидирующие позиции в SUV сегменте в России!

«АВТОСТАТ»