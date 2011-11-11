Структура автопарка легковых автомобилей восточной части России

Структура парка европейской и восточной части России существенно отличается. На Дальнем Востоке и в Сибири в течение последних 15-20 лет парк формировался за счет притока огромного количества праворульного японского «секонд-хэнда».



В количественном выражении по состоянию на 1.01.11 парк легковых автомобилей восточной части нашей страны составил 9,5 млн. шт.



Хотя и в этой части на первом месте марка LADA (33,2%), но разрыв с иномарками не так значителен, как в европейской части. Доля Toyota составляет 23,4%. На третьем месте – тоже японская марка –Nissan (6,4%).



В целом отечественные марки составляют менее половины парка – 46,1%.

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Оперативные данные: Парк транспортных средств