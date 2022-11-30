Что подтолкнет россиян к покупке электромобиля?

Каждый третий житель нашей страны уже готов купить электромобиль. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам онлайн-опроса, проведенного в ноябре в рамках проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2022 (осенняя волна)».

Так, 32,4% респондентов готовы купить электромобиль, 27,4% – затруднились с ответом, а вот чуть более 40% высказались отрицательно. При этом последней категории опрошенных был задан дополнительный вопрос: «Какие обстоятельства могут способствовать принятию решения о покупке электромобиля?».

Поскольку тут можно было выбрать несколько вариантов ответа, то подтолкнуть россияне к покупке электрокара может, прежде всего, снижение его стоимости (54,1%). Проще говоря, если электромобили станут доступными, то они готовы будут их приобрести. Второй мотивирующей причиной является рост сети зарядных станций (49,7%), третьей – снижение стоимости обслуживания (42,3%).

Еще респонденты отметили, что при увеличении запаса хода электромобиля и емкости батареи, а также сокращении времени зарядки готовность к покупке повысится. Эти варианты ответов набрали от 29% до 41%. Кроме этого, 17,5% опрошенных обращают внимание на увеличение числа льгот для владельцев электрокаров, а 7% – на появление новых моделей.

Впрочем, почти каждый пятый (21,1%) участник дополнительного опроса оказался непреклонен – ничто не сможет подтолкнуть его к покупке электромобиля. Просто из-за того, что такой транспорт ему не нужен.

Более подробная информация о состоянии и развитии рынка электромобилей и соответствующей инфраструктуры содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Узнать об уже доступных россиянам электромобилях можно здесь.

Графика: Дмитрий Лавренёв