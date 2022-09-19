Что происходит на рынке кредитования автомобилей с пробегом?

Вторичный авторынок сегодня чувствует себя лучше рынка новых машин. То же самое можно сказать и об автокредитовании автомобилей с пробегом. В рамках состоявшегося недавно прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Итоги августа 2022 года. Тренды и прогнозы» эксперты агентства «АВТОСТАТ» рассказали и о ситуации на рынке автокредитования.

По мнению исполнительного директора агентства «АВТОСТАТ» Сергея Удалова, выдача кредитов на подержанные легковые машины (в абсолютном выражении), после весеннего провала, летом уже практически вернулась на уровень прошлого года. В деньгах же она выглядит более впечатляюще, показывая рост на 26 – 33%.

Даже несмотря на то, что в начале года динамика выдачи кредитов была еще лучше (в штуках – более 10%, в деньгах – свыше 60%), текущие показатели свидетельствуют о том, что кредитование автомобилей с пробегом – это хороший шанс для банков и дилеров в нынешней, весьма непростой ситуации.

О других итогах авторынка, которые представили наши эксперты, вы можете узнать из видеозаписи эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Итоги августа 2022 года. Тренды и прогнозы», которая доступна на канале Автостат ТВ.