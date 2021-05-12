Владельцы седанов LADA Vesta: каков их портрет?

Соотношение мужчин и женщин среди владельцев седана LADA Vesta составляет 78% к 22%. Таким образом, автоледи составляют примерно пятую часть от всех владельцев этой модели. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе исследования, по итогам которого был составлен портрет российского автовладельца. Участие в нем приняли хозяева машин, которые были куплены новыми в 2018 – 2020 годах.

Среди прочего, было установлено, что средний возраст всех владельцев LADA Vesta составляет 44 года. При этом у мужчин-владельцев этот показатель совпадает с общим результатом, а у женщин он несколько ниже – 43 года.

Любопытно, что самая массовая возрастная группа как среди мужчин-хозяев «Весты», так и среди женщин, это 34-летние россияне.

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Графика: Дмитрий Лавренёв