Динамика российского авторынка в октябре 2019 года

За октябрь продажи новых автомобилей в России сократились на 5,2% по сравнению с октябрем 2018 года. При этом массовый сегмент демонстрирует падение на 7,3%, в то время как в премиальном продажи, напротив, выросли на 8,6%.

Объем реализации в массовом сегменте составил 129 210 единиц, что соответствует 90,1% авторынка России. Отмечается, что среди ТОП-25 марок менее половины (11) демонстрируют рост продаж, 1 бренд (Hyundai) показывает нулевую динамику, а остальные 13 ушли «в минус».

Лидером по росту является Haval, реализация которого в прошлом месяце увеличилась в 4 с лишним раза. Следующие две позиции в рейтинге также занимают китайские бренды – Geely и Changan, продажи которых выросли более чем вдвое. Следует также выделить итальянскую марку Fiat (+103,4%). У других положительная динамика не дотягивает до 40%, но здесь можно отметить Suzuki (+39,9%), FAW (+36,4%) и Chery (+33,9%).

Самое сильное падение среди лидеров рынка наблюдается у Lifan. Объемы продаж легковых автомобилей этого бренда в прошлом месяце сократились почти на 85%. Также довольно значительно от объемов октября 2018 года потеряли японские Honda (-72,8%) и Nissan (-60,1%). Более чем на 15% снизилась реализация автомобилей Chevrolet, Datsun и Mitsubishi.

Продажи автомобилей премиум-сегмента в прошлом месяце составили 14 238 экземпляров, что эквивалентно доле рынка 9,9%. Здесь более половины марок (8 из 14) находятся «в плюсе». В лидерах по темпам роста по-прежнему находится smart – его объемы продаж выросли вдвое. Более чем на 10% улучшилась реализация у Lexus (+10,6%), Porsche (+14,4%), Mercedes-Benz (+14,8%), Volvo (+15,9%), BMW (+19,2%) и MINI (+22%).

Из премиальных марок, которые ушли «в минус», самое сильное падение демонстрируют Infiniti (-48,8%), Cadillac (-37,6%) и Jaguar (-34,2%). Свыше 20% от прошлогодних объемов потерял также Jeep (-28,2%).