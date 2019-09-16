В каких округах России больше дилерских и сервисных центров?

Согласно результатам мониторинга, проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ», в конце 2018 года в России насчитывалось более 75 тысяч точек продаж и обслуживания автомобилей, в том числе 3 545 официальных дилерских центров. Из этого числа лишь 479 (11,8%) приходится на отечественные марки, а большая часть – 3 126 (88,2%) – занимается продажей и сервисным обслуживанием иномарок.

В ходе исследования эксперты отметили, что во всех федеральных округах России количество центров по продажам и обслуживанию автомобилей за год увеличилось. Однако в зависимости от месторасположения округа их количество и темпы роста, а также соотношение между точками продажи и точками сервиса отличаются.

Так, больше всего таких центров сосредоточено в Центральном ФО – более 1 тысячи точек продаж (1 079) и свыше 19 тысяч сервисных центров (19 064). Чуть меньше их в Поволжье – 843 и 14 951 соответственно, а следом идет Северо-Западный ФО - 428 и 8 079 точек.

Меньше всего дилерских и сервисных центров на Дальнем Востоке – всего 60 и 3 643 центров соответственно. Однако именно на данной территории в 2018 году эксперты отметили самый быстрый рост точек реализации автомобилей (+17,6%). А вот сервисные центры за этот же период активнее всего открывались в Южном федеральном округе (+19,3%).

Сопоставимое количество точек продаж автомобилей функционирует в Уральском и Сибирском федеральных округах – 393 и 377 соответственно. Однако сервисная сеть гораздо лучше развита в Сибири: здесь на один центр продаж автомобилей приходится 35,6 точек сервиса, тогда как на Урале этот показатель не превышает 21,2.

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