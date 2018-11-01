Как изменилась интенсивность эксплуатации автомобиля у россиян?

Эксперты считают, что рост цен на бензин, а также растущая популярность каршеринга и других альтернативных способов передвижения приводят к тому, что россияне реже ездят на личных автомобилях. Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и издательства «За рулем» решили узнать, так ли это. В связи с этим в период с 28 августа по 4 сентября был проведен совместный онлайн-опрос, в котором приняли участие более 1400 автовладельцев.

Как показал опрос, 45% респондентов (почти каждый второй) снизили интенсивность эксплуатации личных автомобилей. Среди тех, кто стал реже садиться за руль своей машины, примерно каждый пятый (18%) сказал, что теперь чаще отдает предпочтение общественному транспорту (автобус или метро). Почти каждый седьмой (15%) отметил, что ездит меньше, т.к. оптимизировал поездки или выстраивает их маршрут заранее. Перестали ездить на дальние расстояния на личном транспорте 7% респондентов, а еще 5% стали чаще пользоваться такси и при поездках в другие города – каршерингом.

Также в результате опроса выяснилось, что 39% автовладельцев не снизили интенсивность использования своего автомобиля. При этом оставшиеся 16% наоборот даже стали больше ездить.

Комментирует редактор сайта «За рулем» Александр Хлынов:

- Больше, меньше… Образно говоря, в эксплуатации машины появились полутона. За последний год мой автомобиль стал эксплуатироваться несколько иначе. Ежедневные поездки сократились и по пробегу, и по частоте, а выезды, за исключением экстренных случаев, стали оптимизироваться. Теперь в списке пунктов значится сразу несколько мест, маршрут по которым выстраивается так, чтобы пробег оказался меньше. При этом, живя в ближнем Подмосковье, я стал учитывать и время выездов, чтобы зря не простаивать в дачных пробках.

Казалось бы, при столь внимательном отношении к ежедневным поездкам затраты на топливо должны стать меньше, как и среднегодовой пробег, но этого не произошло. Имея автомобиль, я стал использовать его для оптимизации других расходов. Например, на дальние расстояния наша семья стала ездить исключительно на машине. Что это дало? Один билет на поезд в родную Нижегородскую область стоит почти 1,4 тыс. рублей. При этом придется потратиться на поездку до вокзалов и от них. Затраты же на бензин составляют около 3 тыс. рублей в оба конца. Экономичнее оказалось и отдыхать на автомобиле. Например, поездка к морю становится выгоднее за счет аренды жилья: необходимость снимать его у самого моря, что очень недешево, отпадает, и каждый день можно отдыхать на новом пляже, либо устраивать себе экскурсии. За 10 дней отдыха, таким образом, можно сэкономить без особого ущерба комфорту 10 и более тысяч рублей.

В итоге, я не могу сказать, что автомобиль не стал использоваться меньше, но выгоды от его наличия стало больше – мы волей-неволей научились ее получать: при обдуманном владении впервые за все время могу сказать, что без него, как без ног.

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