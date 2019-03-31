Динамика продаж автомобилей по сегментам в феврале 2019 года

В феврале нынешнего года продажи новых легковых автомобилей в России составили 119,9 тыс. единиц, показав падение на 3,4% по сравнению с результатом февраля 2018 года. При этом эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что сразу в пяти сегментах российского рынка наблюдается падение. Причем в двух из них (С и LAV) показатель выражен двузначной цифрой (-14,4% и -12,5% соответственно).

Традиционно самым крупным сегментом российского рынка остается SUV, который в феврале 2019 года показал небольшое падение (-0,8%). За этот период было продано 52,9 тыс. кроссоверов и внедорожников, что составляет 44,1% от общего количества реализованных автомобилей в России. Лидером здесь остается Hyundai Creta (6 085 шт.; +2,5%). На второе место поднялась LADA 4x4 (2 631 шт.; -1,8%), на третьей строчке рейтинга – Volkswagen Tiguan (2 462 шт.; -2,4%).

Второй по объему продаж – сегмент В – упал сильнее (-9%). Автомобили этого класса в последний зимний месяц разошлись тиражом в 44,4 тыс. экземпляров, что эквивалентно доле в 37%. Тройка лидеров в этом сегменте осталась неизменной: на первом месте – отечественная LADA Granta (10 574 шт.; +54,1%), вторую строчку по объемам продаж занимает LADA Vesta (7 960 шт.; -5,9%), за ней идет KIA Rio (7 102 шт.; -20,9%).

Отметим также сегмент D, который в прошлом месяце занял 6,1% рынка. В абсолютном выражении продажи здесь выросли до 7,3 тыс. шт. (+26,8% по сравнению с февралем 2018 года). Вся тройка лидеров в этом сегменте – Toyota Camry, KIA Optima, BMW 3-Series показывает динамику роста в районе 40%.

На долю сегмента С в феврале пришлось 5,9%. Реализация машин этого класса составила 7,1 тыс. единиц, показав при этом самое существенное падение на рынке (-14,4%). Первая тройка в данном сегменте та же, что в январе, но поменялся лидер. На первое место вышел KIA Ceed, за которым расположились Skoda Octavia и KIA Cerato.

Доля каждого из оставшихся сегментов составляет менее 3%, при этом самый большой рост продаж отмечается в сегменте А, который вырос почти вдвое.