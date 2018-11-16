Когда российские автовладельцы меняют летние шины на зимние?

Конец осени – самое время для того, чтобы задуматься о замене летних шин на зимние. Однако тут существует множество нюансов: поменяешь раньше срока – будешь греметь шипами по сухому асфальту, позже – велик риск попасть в ДТП. Понятно, что лучше всего менять шины вовремя, однако когда именно наступает это «вовремя», каждый автовладелец решает сам.

Исследуя эту тему, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с издательством «За рулем» провели онлайн-опрос и выяснили, когда и при каких условиях российские автовладельцы предпочитают менять летние шины на зимние. Опрос проводился с 9 по 13 ноября, в нем приняло участие более 3 300 респондентов.

Согласно результатам исследования, самый популярный ответ выбрали для себя более 35% участников опроса: для них главным критерием стало достижение среднесуточной температуры воздуха в +5 градусов, а это значит, пора «переобуваться». Каждый четвертый (26,5%) респондент также опирается на показания термометра, но меняет шины на автомобиле перед заморозками. Для 17,8% автовладельцев сигналом к началу действий является температура в 0 градусов, а 11,1% – предпочитают дождаться первого снега.

Для кого-то погодные условия и вовсе не являются поводом для визита на шиномонтаж: 4,1% респондентов заявили, что меняют шины, когда там нет очередей. Нашлись и такие, кто решил для себя эту проблему раз и навсегда – 3,6% из числа опрошенных установили комплект всесезонных шин на свой автомобиль, а 1,1% – просто не пользуются машиной зимой.

Комментирует заведующий отделом «Автомобильная информация» журнала «За рулем» Максим Сачков:



- Универсального совета, когда лучше «переобуваться» в зимние шины, нет и быть не может. Слишком много входящих условий, связанных с местом и способом эксплуатации автомобиля. Например, если вы живете вдали от мегаполисов и единственный способ добраться до цивилизации – поехать на автомобиле, не испытывайте судьбу, поменяйте шины до первых заморозков. Прогноз погоды и народные приметы вам в помощь.

Жителям крупных городов с «переобувкой» можно и потянуть. Хотя бы потому, что в мегаполисах теплее и суше, а потому и вероятность возникновения гололеда на дорогах ниже. Да и коммунальщики работают куда расторопнее. А уж если случится природный катаклизм, всегда можно воспользоваться альтернативными средствами передвижения – общественным транспортом или такси.