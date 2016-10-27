ТОП-10 самых используемых марок зимних шин

Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" и сайт BLAMPER.ru провели онлайн-опрос, в котором респондентам (более чем 2,5 тыс. опрошенных) предлагалось ответить на вопрос "Зимние шины какой марки установлены на вашем автомобиле?".

Самой используемой маркой зимних шин оказалась Nokian - ее указал 21% респондентов. На втором по популярности месте был бренд Bridgestone (14,2%), на третьем – Yokohama (7,7%). Далее следовали Dunlop и Hankook, которые имеют практически равные результаты (5,8% и 5,6% соответственно).

В десятку самых популярных зимних шин у опрошенных автовладельцев вошли также марки: Michelin, Goodyear, Continental, российская «КАМА» и Cordiant, имеющие очень сопоставимые показатели, в диапазоне от 4,2% до 5,1%.

Респондентами были названы ещё несколько шинных брендов, которые не вошли в ТОП-10. Показатели каждого из них составили не более 4%. А в целом их общая доля в ответах респондентов - менее одной четверти (22,6%).

Характеристика выборки: опрос был проведен в декабре 2015 года среди автолюбителей, активных пользователей сервиса ответов на автомобильные вопросы BLAMPER.RU, 87% из которых владельцы иномарок, а 13% - российских автомобилей.