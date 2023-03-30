«АВТОСТАТ» озвучит рейтинг на основе мнений автодилеров

20 апреля в рамках форума «FinAuto-2023. Финансовые инструменты автобизнеса», который пройдет в Москве, агентство «АВТОСТАТ» назовет победителей рейтинга среди банков, страховых компаний, цифровых платформ для кредитования автомобилей и финансирования бизнеса. Результаты этой премии имеют особую значимость для игроков российского авторынка, поскольку оценку работы финансовых компаний и учреждений дают автодилеры.

Они участвуют в онлайн-опросе, из их ответов складывается коллективная оценка деятельности финансовых партнеров автобизнеса. На данный момент в опросе уже приняли участие свыше 100 дилерских центров из более 40 городов России. Однако итоговая оценка будет еще более весомой, если за оставшиеся до форума дни число дилеров-участников, готовых влиять на рынок финансовых услуг, станет больше.

«АВТОСТАТ» приглашает ответить на простые вопросы онлайн-анкеты все дилерские центры (как официальные, так и независимые), которые еще этого не сделали. А в качестве бонуса готов предложить специальные (особые) условия для очного участия в форуме «FinAuto-2023». Для прохождения опроса переходите на форму регистрации на форум и выбирайте вариант очного участия со специальным предложением.

P.S. Мы просим принять участие в исследовании, даже если вы не сможете присутствовать на форуме. В этом случае бонусом для вас станет информация по рейтингу, которой мы с вами обязательно поделимся.