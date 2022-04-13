Центробанк предлагает рассчитывать ремонт по ОСАГО по ценам аналогов оригинальных запчастей

Банк России предлагает рассчитывать стоимость ремонта по ОСАГО с учетом цен аналогов оригинальных запчастей. Такое решение предлагается в качестве временной меры – из-за высокой неопределенности цен оригинальных запасных частей и проблем с их доступностью, говорится в сообщении регулятора.

Как отмечается, выплата по ОСАГО будет считаться таким образом в отношении транспортных средств производителей из недружественных государств. Для автомобилей производителей из стран, которые не вводили санкции против России, стоимость ремонта по-прежнему будет рассчитываться с учетом цен оригинальных запчастей, а при их отсутствии на рынке – на основе цен аналогов.

Использование цен аналогов даст возможность пострадавшему в аварии получить деньги и отремонтировать машину пусть не оригинальными, но новыми деталями. При этом для автомобилей производителей из стран, которые не вводили санкции против России, стоимость ремонта по-прежнему будет рассчитываться с учетом цен оригинальных запчастей.

Напомним, с 19 марта 2022 года вступили в силу новые справочники оценки средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа работ, в соответствии с которыми рассчитываются выплаты по ОСАГО.



Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в конце прошлого года Центробанк расширил границы тарифного коридора по ОСАГО, чтобы страховые компании могли еще больше снижать тариф хорошим водителям и увеличивать стоимость страховки для автомобилистов с повышенным уровнем рисков. Так, для легковых автомобилей физических лиц диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх составит 10%, для общественного транспорта (автобусов, совершающих регулярные перевозки пассажиров, троллейбусов и трамваев) – 4,9%, для других категорий транспортных средств (в частности, такси) – 30%. Кроме того, пересмотрены коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, а также коэффициенты за аварийность (коэффициент бонус-малус, КБМ) и проведена дополнительная калибровка региональных коэффициентов. Указание вступило в силу с 9 января 2022 года, за исключением положений о КБМ, которые начали действовать с 1 апреля 2022 года.