Беспилотные грузовики предлагается включить в программу льготного лизинга

Минпромторг России подготовил проект постановления правительства, который предлагает добавить в программу льготного лизинга беспилотные грузовики категории N3 с предоставлением скидки в размере до 25% от его стоимости. Автомобили должны быть предназначены для эксплуатации на автомобильной дороге М-11 «Нева», сообщает пресс-служба ведомства. Предлагаемое нововведение призвано поддержать спрос на высковоавтоматизированные грузовые автомобили, произведенные в России, и является элементом инициативы «Беспилотные логистические коридоры» стратегического направления в области цифровой трансформации транспортной отрасли Российской Федерации до 2030 года. Планы начать с 2023 года в России производство выскоавтомотизированных грузовиков есть у КАМАЗа, Volvo Trucks Россия и компании «Эвокарго».

Также предлагается предусмотреть повышенную скидку в размере до 12,5% (но не более 625 тыс. руб.) на одно транспортное средство по договорам лизинга, предусматривающим сдачу старого автомобиля. При этом возраст транспортного средства должен превышать 6 лет и находится в собственности у заемщика не менее 1 года, что позволит дополнительно простимулировать обновление отечественного автопарка и утилизацию автотранспортных средств, вышедших из эксплуатации.

Напомним, первым этапом проекта «Беспилотные логистические коридоры» станет запуск автономных грузоперевозок на трассе М-11 «Нева» (Москва – Санкт-Петербург) не позднее 2024 года. Чтобы иметь возможность реализовать проект быстрее и начать тестовые заезды уже в 2022 году, не дожидаясь разработки и принятия большего числа нормативных актов, работа будет вестись в рамках экспериментальных правовых режимов.

Например, КАМАЗ в 2022 году намерен выпустить первые четыре прототипа грузовых беспилотников на базе автомобиля КАМАЗ Continent для тестовых перевозок по трассе М-11 «Нева». По словам главного конструктора по инновационным автомобилям КАМАЗа Сергея Назаренко, в рамках экспериментального правового режима они пройдут более 20 тыс. км до конца 2022 года. А со следующего года КАМАЗ планирует начать первые коммерческие беспилотные грузоперевозки в партнерстве с российскими логистическими компаниями.

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Фото: КАМАЗ