Средняя выплата по ОСАГО в 2021 году составила 72 670 рублей

Рынок автострахования – тема, которая всегда волновала автомобилистов. Каковы итоги 2021 года? Об этом рассказал Советник Президента РСА Михаил Порватов в рамках XII ежегодного форума «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка».

ОСАГО

По результатам прошлого года было заключено более 42 млн договоров ОСАГО. Это на 3% больше, чем в 2020 году. Средняя премия составила 5 590 рублей (+2%). А вот средняя выплата, наоборот, показала отрицательную динамику (-1%) и составила 72 670 рублей. При этом общая сумма премий превысила 236 млрд рублей (+2%), а сумма выплат увеличилась на 7% до 145,9 млрд рублей.

По итогам 9 месяцев 2021 года Республика Алтай стала лидером по частоте страховых случаев (количество убытков, разделенное на количество договоров) - всего 3,3%. А в аутсайдерах по этому показателю оказался Приморский край. Там частота страховых случаев за 9 месяцев прошлого года оценивается в 7%.

КАСКО

По итогам 9 месяцев 2021 года в этом виде страхования премии выросли на 20%, а вот убытки стали выше на 14%. Во 2 квартале премии по КАСКО выросли на 38%. Однако, тарифы, наоборот, показали падение на 2,2%. Причиной роста премий Михаил Порватов считает рост страховых сумм.

По количеству выплат лидируют ДТП – около 80% от всех страховых случаев. При этом самая большая средняя выплата приходится на пожары – более 1 миллиона рублей. На втором месте – угоны (660 тысяч рублей) и на третьем месте – ДТП. Средняя выплата – 120 тысяч рублей.

По итогам 3 квартала прошлого года Kia занимает первое место в общем спросе на страхование КАСКО. Доля бренда составила 13,7%. На втором месте – LADA с результатом в 13%. Замыкает тройку лидеров – Toyota (10,1%).

Тенденции

1. Количество автостраховщиков сокращается.

2. Клиенты не удовлетворены урегулированием убытков (дефицит запасных частей, вызванный пандемией коронавируса, увеличил сроки поставок запасных частей).

3. Отказ от выдаваемых справок, так как франшиза способна перекрыть убытки.

Законодательная база

9 января 2022 года вступили в силу новые тарифы ОСАГО:

- Расширение тарифного коридора в обе стороны на 10% для легковых автомобилей физических лиц, на 5% – для общественного транспорта, на 30% – для остальных, включая такси.

- Изменение почти всех значений территориального коэффициента (в крупных городах наблюдается снижение).

- Снижение коэффициента возраста и стажа для возрастных и опытных водителей и повышение для молодых и неопытных.

- Снижение коэффициента «бонус-малус».

- Увеличение коэффициента за неограниченное количество водителей в полисе для физических лиц.

Форум «ForAuto 2022. Итоги и прогнозы авторынка» продолжает свою работу. Если вы не успели к началу конференции, видеозапись доступна на канале Автостат ТВ.