Газпромбанк Автолизинг в 2021 году показал 3-кратный рост нового бизнеса

Газпромбанк Автолизинг, предоставляющий финансирование для обновления парков физических и юридических лиц, подвел итоги деятельности в 2021 году. За отчетный период лизинговая компания профинансировала 19104 сделки (рост в 2,3 раза) на общую сумму 80 млрд рублей, что в 3,1 раза превышает аналогичный показатель годом ранее, сообщает пресс-служба Газпромбанк Автолизинга. В компании отмечают, что опередить рынок (+75% за 9 мес. 2021 года с учетом спецтехники) удалось за счет расширения географии продаж, увеличения доли сделок с повторными клиентами на фоне улучшения общих условий финансирования и успешно проведенных федеральных акций.

Из всех переданных клиентам Газпромбанк Автолизинга в январе-декабре транспортных средств на легковые автомобили пришлось 43%, легкие коммерческие автомобили – 21%, грузовики, прицепы к ним и автобусы – 28% техники. Еще в 8% сделок в качестве предметов лизинга выступала спецтехника (компания приступила к ее финансированию в конце 2020 года).

«Даже в условиях дефицита автомобилей мы нашли свои зоны роста. Например, предложили клиентам эксклюзивные условия на автомобили КАМАЗ и снизили цены на них на 5% в рамках фирменной программы. Кроме того, мы выбрали удачное время для выхода на рынок спецтехники (в том числе с пробегом), которая уже занимает существенную долю в наших продажах за счет восстановления масштабных инфраструктурных проектов по всей стране. Наши клиенты оценили снижение авансов до 0% по всем типам техники и акцию с компенсированной стоимостью каско, что вкупе с дальнейшим улучшением качества обслуживания привело к увеличению доли повторных продаж в 1,5 раза, до 36%. Сейчас компания сфокусирована на цифровизации бизнес-процессов, например, на перезапуске онлайн-лизинга, который позволит значительно оптимизировать ресурсы всех участников лизинговой сделки», – говорит генеральный директор компании Газпромбанк Автолизинг Лилия Маркова.

Модельный рейтинг самых востребованных легковых автомобилей возглавил универсал LADA Largus (5% от всех переданных машин этого сегмента). За ним следуют бизнес-седаны Toyota Camry (4%) и Kia K5 (3%), а также кроссоверы Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 и Renault Duster (по 2%). Среди легких коммерческих автомобилей бестселлерами стали «ГАЗель Next» (29%), Ford Transit (27%), «ГАЗель Бизнес» (10%), фургон LADA Largus (9%) и УАЗ-3909 (3%). В коммерческой технике лучшими оказались седельный тягач КАМАЗ-5490 4x2 (8%), различные модификации ГАЗон Next и бортовые КАМАЗ-43118 6x6 (по 4%), самосвалы КАМАЗ-65115 (3%) и новый седельный тягач КАМАЗ-54901 4x2 (2%).

Транспортные средства из числа спецтехники возглавили список самых дорогих переданных клиентам предметов лизинга. На первом месте буровая установка Bauer BG33 стоимостью 122 млн рублей, на втором – стреловой кран Terex RT (45 млн руб.), на третьем – автобетононасос Koluman Junjin JXRZ на шасси Mercedes-Benz Arocs 8x4 (40 млн руб.).

Фото: Газпромбанк Автолизинг