РГС Банк и Автомобильный завод «УРАЛ» объявили о начале сотрудничества

РГС Банк, банк для автомобилистов и компаний из сферы автобизнеса (входит в группу банка «Открытие»), совместно с Автомобильным заводом «УРАЛ», запустил для дилеров «УРАЛа» кредитную программу «Финансирование склада».

Программа подразумевает кредитование текущих потребностей российских дилеров автопроизводителя, с которыми заключены дилерские соглашения и договоры поставки. РГС Банк приобретает права требования у автопроизводителя к его официальным дилерам, а «УРАЛ» предоставляет дилерам отсрочку платежа на поставляемые транспортные средства, чтобы к покупателям продукция бренда поступала без задержек.

По программе предусмотрено 100% финансирование стоимости автомашин. Лимит финансирования устанавливается оперативно (за 2 недели), на основе потребностей конкретного дилера, в зависимости от плана продаж и финансового состояния. И может быть увеличен по запросу дилера, при этом отсутствует ежегодный пересмотр лимита. Срок кредитования – до 8 месяцев. Процентная ставка устанавливается, исходя из индикативной ставки MosPrime Rate и фиксированной маржи.

Для дилерских центров в рамках финансирования склада предусмотрена только ежемесячная выплата процентов, а оплата основного долга – в конце срока. Также возможно досрочное погашение в размере полного объема кредита в любой момент времени до истечения даты финансирования. Среди дополнительных преимуществ программы - отсутствие обязательства страховать склад и предоставлять банковскую гарантию.

«РГС Банк планомерно расширяет приоритетное направление кредитования автомобильного сегмента, в том числе линейки средне- и крупнотоннажных автомобилей, активно поддерживая отечественного производителя. И мы рады, что к нашим клиентам теперь присоединился один из крупнейших производителей полноприводных большегрузных автомобилей на российском рынке, - отметила Анна Гордеева, директор корпоративного бизнеса РГС Банка. - На сегодняшний день партнеры РГС Банка, включая «Группу ГАЗ» и ПАО «КАМАЗ», продают до 50% LCV и HCV в Российской Федерации».

Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: РГС Банк