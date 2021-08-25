РГС Банк вошел в ТОП-5 ключевых игроков рынка по объему выдач автокредитов

РГС Банк опубликовал промежуточную сокращенную финансовую отчетность, составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2021 года.

Как сообщает пресс-служба РГС Банка, операционный доход (до формирования резервов) составил 3,5 млрд рублей, увеличившись в 1,9 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый процентный доход (до формирования резервов) достиг 2,7 млрд рублей, показав прирост в 2,2 раза. Чистый комиссионный доход составил 748 млн рублей, увеличившись на 43%. Расходы на резервы снизились с 8,8% до 3,9%.

Активы РГС Банка на 30.06.2021 года достигли 119,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 41%. Ссуды, предоставленные клиентам (до вычета резервов), составили 112,6 млрд рублей (+40% с начала года), в том числе 82,2 млрд рублей – ссуды физическим лицам (+50% с начала года), 30,4 млрд рублей – юридическим лицам (+18% с начала года).

В первом полугодии 2021 года розничное кредитование РГС Банка продолжило расти опережающими рынок темпами. Согласно официальной статистике ЦБ РФ, прирост розничного кредитного портфеля в банках России за первое полугодие 2021 года составил 13,5%, тогда как розничный кредитный портфель РГС Банка за этот же период вырос на 50%. Это позволило кредитной организации войти в ТОП-30 крупнейших банков в России по размеру кредитного портфеля физических лиц, поднявшись на 8 позиций и заняв 28 место. Объем продаж розничных кредитных продуктов за 6 месяцев 2021 года увеличился в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 43,8 млрд рублей. Банк вышел на 19 место в банковской системе по данному показателю.

Еще более значительный рост, на 70%, продемонстрировал портфель автокредитов, увеличившийся за 6 месяцев с 37,3 до 63,7 млрд рублей. Объем выдач в приоритетном для банка направлении – автокредитовании – составил 40,3 млрд рублей по сравнению с 15,5 млрд рублей за первые 6 месяцев 2020 года. На 30.06.2021 РГС Банк входит в ТОП-5 ключевых игроков рынка по объему выдач автокредитов с долей рынка в 8%*.