Ёмкость российского авторынка в 1 полугодии – порядка 1,5 трлн рублей

Согласно предварительной оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», ёмкость российского рынка новых легковых автомобилей в 1 полугодии 2021 года составила около 1,5 трлн рублей.

Как отмечают эксперты агентства, данный результат примерно в 1,5 раза больше, чем год назад. Напомним, что в январе – июне 2020-го ёмкость российского авторынка составила 1 трлн рублей.



Рост ёмкости объясняется не только увеличением средневзвешенной цены автомобиля, но и ростом авторынка, который во многом происходит на низкой базе прошлого периода (во 2 квартале 2020 года вследствие развития пандемии коронавируса были введены ограничения на работу автодилеров, из-за чего резко снизились продажи машин).

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Фото: АВТОСТАТ