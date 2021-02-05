«Европлан» подвел операционные итоги 2020 года | АВТОСТАТ

«Европлан» подвел операционные итоги 2020 года

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«Европлан» подвел операционные итоги 2020 года

В 2020 году «Европлан» заключил более 52 тыс. лизинговых сделок, поступившие лизинговые платежи выросли на 17% к 2019 году – до 78,9 млрд рублей. В 2020 году компания перешагнула рубеж в 100 тыс. клиентов, а к концу года их число превысило 107 тысяч, сообщает пресс-служба ЛК «Европлан».

«Европлан» закупил и передал в лизинг российским предпринимателям автотранспорта и техники на общую сумму 110 млрд рублей (с НДС), что на 18% выше аналогичного показателя 2019 года (93 млрд руб.).

Больше информации по автолизингу смотрите здесь.

Фото: «Европлан»

Автор: , источник: АВТОСТАТ

Теги: лизингf&iфинансы

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