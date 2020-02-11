Кредит Европа Банк присоединился к госпрограммам льготного автокредитования

«Кредит Европа Банк (Россия)» присоединился к государственным программам автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Субсидия дает возможность водителям, которые приобретают автомобиль впервые, а также семьям, у которых двое и более несовершеннолетних детей, приобрести автомобили отечественного производства брендов УАЗ, Datsun, Renault, Nissan, Skoda, Volkswagen, KIA, Hyundai со скидкой 10%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Программа «Первый автомобиль» позволяет получить субсидию в размере 10% от стоимости автомобиля на оплату первоначального взноса. Скидка доступна клиентам, у которых есть водительское удостоверение и на момент заключения кредитного договора нет в собственности автомобиля. По условиям программы клиент обязуется не оформлять автокредиты в 2020 году, а также у него должны отсутствовать кредиты на покупку автомобиляв 2019-2020 годах.

Программа «Семейный автомобиль» ориентирована на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми. Условиями получения субсидии являются наличие водительского удостоверения, отсутствие у клиента кредитных договоров на приобретение автомобиля в 2019-2020 годах, а также отсутствие возможности заключения иных договоров по автокредитованию в 2020 году.

Льготные программы распространяются на приобретение новых автомобилей 2020 года, полной массой не более 3,5 т и максимальной стоимостью не более 1 млн рублей. Также автомобиль должен быть оснащен «Устройством вызова экстренных оперативных служб». Сумма кредита составляет до 1,3 млн рублей на срок до 7 лет.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».