Все модели LADA участвуют в госпрограммах «Первый / Семейный автомобиль»

Автомобили LADA с 1 января стали участниками госпрограмм льготного автокредитования «Первый / Семейный автомобиль», которые Минпромторг РФ возобновил с начала 2020 года. Согласно правилам программ, для приобретения на льготных условиях доступны машины стоимостью до 1 млн рублей, а выгода при покупке автомобиля составит 10% от его стоимости.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, на сегодняшний день все модели LADA подпадают под действие государственных программ поддержки спроса – от доступной LADA Granta до флагманской LADA Vesta Sport.

В программе «Семейный автомобиль» могут принять участие граждане, имеющие двух или более несовершеннолетних детей, а в программе «Первый автомобиль» – россияне, приобретающие собственную машину в первый раз. Одним из условий государственных схем субсидирования является то, что выгода в 10% от стоимости модели LADA предоставляется при покупке автомобиля по программе кредитования. Экономия в размере 10% от стоимости может суммироваться с дополнительными выгодами, предоставляемыми в дилерских центрах LADA в рамках различных программ.

«Мы считаем, что программы поддержки спроса, введенные Министерством промышленности и торговли c 1 января 2020 года, окажут позитивное влияние на покупательскую активность и помогут снизить негативный тренд рынка, сложившийся осенью 2019 года», – заявил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Оливье Морне.

Напомним, с 1 января 2020 года легковые автомобили LADA стали дороже на сумму от 5 тысяч до 23 тыс. рублей в зависимости от модели, установили специалисты сайта «Цена Авто» в ходе проводимого мониторинга цен. В результате стоимость автомобилей семейства LADA Granta теперь начинается от 455,9 тыс. рублей, флагманская Vesta предлагается в 2020 году от 629,9 тыс. рублей, LADA XRAY стоит от 619,9 рублей. Пассажирский универсал LADA Largus доступен по новым ценам от 615,9 тыс. рублей, а фургон этой модели – от 589,9 тыс. рублей. Внедорожник LADA 4х4 в трехдверном исполнении, согласно прайс-листу 2020 года, можно купить от 538,9 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года АВТОВАЗ удерживает более 20% на российском автомобильном рынке. При этом в прошлом году АВТОВАЗ выпустил новые модели и модификации во всех пяти семействах автомобилей LADA. Абсолютным лидером в рейтинге самых продаваемых автомобилей в нашей стране является LADA Granta, на втором месте идет LADA Vesta.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценка авто».