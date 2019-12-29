Ёмкость российского авторынка достигла рекордного показателя

Согласно предварительной оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», ёмкость российского рынка новых легковых автомобилей в 2019 году составила 2,5 трлн рублей. Как отмечают эксперты агентства, этот результат является рекордным за всю историю рынка.

Напомним, что прежде максимальный показатель ёмкости авторынка был зафиксирован в 2018 году (2,4 трлн руб.). А её рост в 2019-м во многом связан с увеличением средневзвешенной цены автомобиля (+8%), которое происходит даже на фоне падения всего рынка (-3%).

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