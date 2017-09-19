Mitsubishi Outlander и Pajero Sport доступны в кредит под 0,1% годовых

АО МС Банк Рус совместно с компанией «ММС Рус» объявили о запуске специального кредитного предложения на кроссоверы Mitsubishi Outlander и Pajero Sport – ставка в договоре от 0,1% годовых. Предложение распространяется на популярные комплектации Mitsubishi Outlander с двигателем 2.0 (Invite 4WD, Intense+ 2WD/4WD, Instyle) и на все комплектации Pajero Sport на срок кредита 2 года, сообщает пресс-служба АО МС Банк Рус.

«С начала этого года мы реализовали более 8500 автомобилей Outlander и Pajero Sport в кредит. Мы уверены, что запуск кредитного предложения увеличит достигнутые результаты», – заявил председатель правления АО МС Банк Рус Саваии Норихиро.